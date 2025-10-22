Nhiều người tin rằng bỏ bữa sáng có thể làm giảm trí nhớ, nhưng theo Tiến sĩ Từ Ngữ – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, quan điểm này chưa hoàn toàn chính xác.

Sau một đêm dài không ăn, cơ thể có thể trải qua 12 đến 15 giờ không được cung cấp năng lượng. Trong bối cảnh đó, bữa sáng đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên - những nhóm tuổi đang phát triển mạnh về thể chất và trí tuệ. Việc bổ sung kịp thời các dưỡng chất như canxi, vitamin A, C, kẽm, sắt... sẽ giúp duy trì sự minh mẫn và hiệu quả hoạt động trí não.

Tiến sĩ Từ Ngữ lý giải, bỏ ăn sáng não bộ có thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng tạm thời do lượng glucose – nguồn cung cấp chính cho não – bị giảm. Tình trạng này khiến nhiều người gặp hiện tượng "quên nhất thời", khó tập trung, mệt mỏi hoặc giảm hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là tác động ngắn hạn. Khi cơ thể được nạp năng lượng, chức năng ghi nhớ sẽ sớm trở lại bình thường.

" Nói cách khác, bỏ bữa sáng không gây suy giảm trí nhớ lâu dài, nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự tỉnh táo và khả năng tập trung trong ngày ", chuyên gia khẳng định.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm lý tưởng để ăn sáng là trước 8h. Việc ăn muộn, đặc biệt sau 10h, không chỉ làm rút ngắn khoảng cách giữa các bữa ăn mà còn khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, khó hấp thu dinh dưỡng. Duy trì thói quen ăn sáng đúng giờ mỗi ngày sẽ giúp dạ dày hoạt động theo đúng "đồng hồ sinh học", giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa , đầy bụng, khó tiêu.

Ngoài thời gian, chất lượng bữa sáng cũng là yếu tố quan trọng. Dù glucose là nguồn năng lượng chính cho não bộ, nhưng việc nạp quá nhiều đường đơn hoặc thực phẩm quá ngọt có thể gây hại về lâu dài. Tiến sĩ Từ Ngữ cảnh báo, lạm dụng đường có thể dẫn đến quá trình glycation (đường hóa) và tăng stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào thần kinh .

Không có thực đơn ăn sáng chung cho tất cả mọi người. Người lao động chân tay cần bữa sáng nhiều năng lượng như xôi, bún, phở, bánh mì kẹp thịt, trứng. Trong khi đó, nhân viên văn phòng – nhóm ít vận động – chỉ cần bữa ăn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất, ví dụ: cháo, yến mạch, sữa chua, bánh mì nguyên cám kết hợp trứng hoặc trái cây.

Mỗi người nên tự cân nhắc lựa chọn thực đơn phù hợp với thể trạng, cường độ lao động và điều kiện kinh tế. Dù ăn gì, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen ăn sáng đều đặn, đúng giờ để hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa và tăng cường khả năng tư duy.

Tóm lại, bỏ bữa sáng không làm giảm trí nhớ vĩnh viễn, nhưng có thể khiến bạn kém tỉnh táo, khó tập trung và giảm hiệu quả học tập, làm việc trong ngày. Một bữa sáng đúng giờ, đúng cách chính là bước khởi đầu cho một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe bền vững.