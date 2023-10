Bình An có thoát được mác diễn dở, đơ cứng

Màn lột xác

Nhân vật Long trong phim Biệt dược đen của Bình An đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Long là một trong hai thủ lĩnh của City Boy. Ngay trong tập đầu, Long trở thành nghi phạm giết Vương (Tuấn Anh).

Có thể nói, Bình An thành công khi vào vai công tử nhà giàu với những màn ăn chơi thác loạn. Từ đài từ đến biểu cảm của nam diễn viên được cho là khá phù hợp. Đặc biệt trong những phân đoạn đối thoại với hội City Boy hay cảnh ân ái với diễn viên nữ.

Bên cạnh đó, khán giả hoàn toàn bị thuyết phục khi càng về sau nhân vật của Bình An hiện nguyên hình là một kẻ bệnh hoạn, biến thái.

Long trong quá khứ từng giết hại nhân tình của bố khi còn là sinh viên. Sau này, cậu ta áp dụng chiêu thức tương tự với mục đích trừ khử Vương. Long luôn xuất hiện với hình ảnh thư sinh, điển trai ẩn giấu bên trong là kẻ giết người máu lạnh với những suy nghĩ lệch lạc, biến chất.

Khá khen khi Bình An thể hiện Long một cách tài tình và đa chiều. Trong phân đoạn Long đối diện với công an trong phòng hỏi cung ở tập 13, diễn xuất của Bình An được đánh giá xuất sắc và là màn lột xác so với nhiều vai diễn trước đó.

Diễn xuất ấn tượng của Bình An trong tập 13 Biệt dược đen.

“Lạnh người khi xem lại cảnh Long giết người. Bình An thực sự thành công với vai phản diện lần này”, “Bình An dần khẳng định thực lực của mình qua vai diễn ở Biệt dược đen. Không quá xuất sắc nhưng Bình An xứng đáng được khen ngợi”, “Vai Long là một trong những điểm sáng của Biệt dược đen. Diễn xuất của Bình An tiến bộ, đặc biệt trong những phân đoạn cần biểu cảm nội tâm”, “Không thể chê bai Bình An trong vai diễn lần này. Bình An đã có sự lột xác ngoạn mục”… là một số bình luận của khán giả về vai diễn của Bình An trong Biệt dược đen .



Thoát mác diễn dở, đơ cứng?

Bình An sinh năm 1993 tại Phú Thọ. Anh được đào tạo bài bản trong trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa với Quỳnh Kool, Trung Ruồi, Phan Thắng, Thương Cin, Trần Nghĩa…

Nhờ lợi thế ngoại hình điển trai, vóc dáng thư sinh, Bình An có độ phủ sóng rộng từ phim truyền hình tới điện ảnh.

Sau 9 năm bén duyên với nghệ thuật, Bình An có gần 20 vai diễn các thể loại. Tuy nhiên, hầu hết vai diễn của anh không tạo dấu ấn rõ nét, thậm chí một số lần hóa thân còn bị chê bai đơ cứng, thiếu sức nặng.

Một số vai diễn của Bình An trên phim truyền hình.

Cho đến khi đóng Đừng làm mẹ cáu, Bình An dần được khán giả nhìn nhận lại về năng lực. Và tới dự án lần này, người xem mới tự tin để dành lời khen ngợi cho nam diễn viên. Nếu nói Bình An đã thoát mác diễn dở, đơ cứng có vẻ vội vàng nhưng không thể phủ nhận anh luôn nỗ lực để khẳng định vị thế của mình trong “Vũ trụ phim VTV”.

Sau mỗi vai diễn, Bình An luôn thể hiện thái độ tích cực và cầu thị khi nhận đánh giá, phản ứng trái chiều của khán giả. Anh không ngại đối diện với những lời chê bai như “bình hoa di động” hay “diễn đơ nhất vịnh Bắc Bộ, không hiểu sao làm diễn viên”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bình An cho biết anh từng nản chí và buồn bã khi bị khán giả chê diễn đơ. Thậm chí, anh đã nghĩ đến việc bỏ nghề, tìm kiếm công việc khác để bớt áp lực.

Tuy nhiên, Bình An khẳng định anh luôn nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày và trong mỗi vai diễn của mình. Đồng thời, nam diễn viên cũng đón nhận những ý kiến đóng góp của khán giả một cách cầu thị.

"Nghệ thuật là đam mê của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Chê để biết mình còn thiếu sót ở đâu, chê để biết mình cần phải hoàn thiện bản thân mình ở khía cạnh nào. Tôi tự nhủ mình rằng, khi tràn đầy năng lượng tích cực, tôi sẽ đạt được thành công bằng sự cố gắng của mình", Bình An nói.