Quỳnh Lương nói về mối quan hệ với Phương Nga sau ồn ào bị nghi ngờ nhìn lén Bình An

Đóng vai nữ chính Vy trong phim truyền hình ăn khách Đừng làm mẹ cáu, Quỳnh Lương trở thành cái tên thu hút sự chú ý từ khán giả.

Cũng vì hợp tác với Bình An quá tốt nên Quỳnh Lương mới vướng điều tiếng thị phi. Một số khán giả còn bình luận khiếm nhã rằng Quỳnh Lương cố ý nhìn lén Bình An dù biết nam diễn viên đã có vợ là Á hậu Phương Nga.

Bị bàn tán điều không đúng, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả. Cô cho rằng mình và Bình An quay phim với nhau suốt cả ngày, chẳng có lý do gì mà phải nhìn lén 5 - 10 phút cả.

Quỳnh Lương là nữ chính trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Ảnh: Leon Trần

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Quỳnh Lương một lần nữa nói về vụ việc ồn ào này. Cô cho biết bản thân là người rất cá tính, bộc trực, khi đối mặt với thị phi vô lý, Quỳnh Lương sẽ chẳng ngại ngần mà tự lên tiếng để bảo vệ bản thân. Quỳnh Lương nói thêm, nếu cứ im lặng cho qua chuyện thì không phải là tính cách của cô.

"Cái chuyện em lên tiếng giải thích như vừa rồi, chỉ là vì em đang rảnh, em thích giải thích nên em nói thôi. Người ta thích hiểu theo cái ý người ta muốn chứ không thích hiểu theo ý mình nói. Ai mà hiểu cho mình thì ngay từ đầu họ đã không có lời lẽ như vậy rồi. Còn việc giải thích của em là em muốn nói cho những người không biết gì cả, lỡ chẳng may sau này họ biết đến thì họ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn".

Bình An và Phương Nga. Ảnh: NVCC

"Trong quá trình quay phim, chẳng có chuyện gì hết. Mọi chuyện chỉ phát sinh khi bọn em cùng quay 1 video clip cho VTV. Em đứng bên cánh phải, Bình An và Phương Nga thì đứng bên cánh trái, việc tương tác của em lúc này là hoàn toàn hợp lý nhưng mọi người lại nhìn ra rằng em cố tình để ý Bình An. Có 1 bạn sau khi xem clip đã để lại bình luận: Mình thấy Quỳnh Lương để ý Bình An nên Phương Nga phải cẩn thận đấy. Em không hề biết đến cái comment này".

"Anh Bình An là người đầu tiên cho em xem comment. Gần đây, khi đọc lại comment thì em có phản bác lại. Em là cái người mà từ xưa đến nay, nếu như câu chuyện có liên quan đến em và 1 người nào khác, em sẽ lên tiếng. Em không muốn vướng vào bất kỳ drama nào, em sẽ lên tiếng phản bác ngay nếu nó không đúng. Có những người họ không thích phản bác, họ chọn em im lặng, còn em thì không như thế. Còn cái việc sau này mọi người có hiểu hay không hiểu thì cũng đành chịu, em trả lời thế là đủ rồi".

Bên cạnh đó, Quỳnh Lương cũng hé lộ mối quan hệ tốt giữa cô với Phương Nga và Bình An: "Bản thân em, Bình An hay Phương Nga đều biết rõ mối quan hệ của 3 người nên chẳng có vấn đề gì cả, em cũng chẳng nghĩ gì cả. Nga là người rất mạnh mẽ và hiểu chuyện, Nga chẳng bao giờ để ý vấn đề đó đâu. Mà nếu người ta đã chẳng để ý thì mình để ý làm gì".