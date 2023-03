Thái độ của Phương Nga khi xem Bình An hôn Quỳnh Lương ở tập cuối 'Đừng làm mẹ cáu', dân mạng chỉ ra chi tiết 'dối lừa'

Tối qua, Đừng làm mẹ cáu đã chính thức khép lại trên sóng VTV3. Cảnh kết phim là hình ảnh cặp đôi Vy - Khôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Mãi đến tập cuối, khán giả mới được xem những cảnh tình tứ của cặp đôi Bình An - Quỳnh Lương, mà đáng chú ý nhất là nụ hôn kết phim.

Á hậu Phương Nga - vợ của diễn viên Bình An cũng không ngại chia sẻ việc cô xem tập cuối Đừng làm mẹ cáu cùng chồng. Phương Nga ghi lại gương mặt có phần khá lo lắng của Bình An và nói rằng: "Gương mặt lo lắng khi vợ ngồi xem tập cuối, có vẻ có cảnh hay đây!".

Phương Nga hài hước chia sẻ hình ảnh của chồng - ảnh: FBNV

Về phía Bình An, anh cũng chia sẻ hình ảnh vợ chồng mình vô cùng hài hước. Trong ảnh, Phương Nga đang thập thò sau bức tường, còn Bình An thì thừa nhận: "Xem cảnh cuối mà áp lực quá các anh các chị ạ!".

Bình An thừa nhận áp lực khi xem tập cuối với vợ - ảnh: FBNV

Bình An lo lắng là thế, nhưng có vẻ Phương Nga rất thoải mái vì cô đã thấu hiểu cho công việc của chồng. Hơn thế nữa, có thể thấy đạo diễn Vũ Minh Trí đã rất tinh tế khi xử lý cảnh hôn của Bình An và Quỳnh Lương. Nếu như với cặp đôi độc thân Quỳnh Kool - Nhan Phúc Vinh, nụ hôn được quay trực diện, thì với nụ hôn của Quỳnh Lương - Bình An, góc quay khiến khán giả khó mà đoán được cảnh hôn này là có thật hay không.

Nụ hôn được cư dân mạng nhận định là "hàng fake" của Bình An và Quỳnh Lương - ảnh: Chụp màn hình

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng đây là nụ hôn "dối lừa" của Bình An và Quỳnh Lương. Bởi với góc quay như vậy, họ vốn chẳng cần môi chạm môi nhưng cũng có được một hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào. Và vì Bình An không hôn thật nên cũng tránh cho Phương Nga cảm giác khó xử khi xem phim.