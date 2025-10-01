Biếu nội ngoại mỗi bên 5 triệu/tháng rồi lúc cần thì đi vay lại: Bài toán tiết kiệm "đánh đố" người khác

Anh Hoan và chị Trinh đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập hàng tháng 40 triệu đồng – con số không nhỏ so với mặt bằng chung. Nhưng câu chuyện của họ không dừng lại ở việc “có bao nhiêu tiền” mà là “chi tiền thế nào cho hợp lý”.

Câu chuyện của chữ hiếu

Ngay từ ngày cưới, Hoan đã đề xuất với vợ sẽ biếu bố mẹ hai bên đều đặn, coi như chữ hiếu, vừa được tiếng mà vừa được lòng thơm thảo. Sau này nếu cần tiền thì vay lại của ông bà, bởi các cụ ở quê, chi tiêu không hết nhiều nên thế nào cũng cất giữ được một phần.

Trinh tuổi còn trẻ, chưa va vấp nhiều, nghĩ chồng nói hợp lý nên cũng đồng ý. Bởi trước kia, bố mẹ cũng đầu tư cho Trinh đủ thứ từ cơm ăn áo mặc, xe cộ, học hành đầy đủ, không tiếc thứ gì. Giờ có công việc, có gia đình riêng, báo đáp bố mẹ mỗi tháng 5 triệu là điều nên làm. Mà đã báo đáp nhà ngoại thì cũng không thể bỏ qua nhà nội được.

Ảnh minh họa

Vậy là từ năm 2020, tháng nào vợ chồng cũng trích 10 triệu – chia đều mỗi bên 5 triệu – để gửi bố mẹ. Số tiền ấy chiếm một phần tư tổng thu nhập của hai vợ chồng. Với nhiều gia đình trẻ, đó là khoản không hề nhỏ. Nhưng Hoan thấy yên tâm, anh nghĩ: "Mình coi như gửi tiết kiệm ở chỗ bố mẹ. Tiền nằm trong tay ông bà thì vừa chắc chắn vừa mang tiếng hiếu thảo".

Trinh lúc đầu cũng thoáng lo, nhưng rồi lại an lòng khi thấy bố mẹ hai bên đều vui vẻ, hay khoe với họ hàng rằng con cái biết nghĩ, biết thương cha mẹ.

Bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình

Hạng mục Số tiền (triệu đồng) Biếu bố mẹ hai bên 10 Tiền thuê nhà & điện nước 8 Ăn uống, sinh hoạt 9 Học phí con nhỏ (trường tư) 5 Đi lại, xăng xe 2 Mua sắm, phát sinh 6 Giải trí, hiếu hỉ 2 Tổng 40

Cứ như vậy, tiền vào là ra hết, không tháng nào để dư lại. Nhưng Hoan vẫn tự nhủ" Không sao, bố mẹ giữ hộ rồi. Mình không lo.

Cú sốc khi "rút tiết kiệm"

Năm nay, công ty Hoan gặp khó khăn, thưởng bị cắt, sắp tới còn phải bỏ tiền túi ra để chạy marketing dự án. Hai vợ chồng ngồi tính toán cuối cùng quyết định sẽ vay bố mẹ hai bên, mỗi bên 20 triệu, một con số nhỏ so với những gì mà cả hai đã từng gửi biếu bố mẹ.

Nhưng đời không như Hoan tưởng. Khi anh mở lời, bố mẹ anh thở dài nói đã tiêu hết vì tưởng thu nhập của các con khá, tháng nào cũng biếu tiền nên bố mẹ hoàn toàn không lo lắng gì, cứ thích gì là mua nấy.

Bố mẹ Trinh cũng cho biết tiết kiệm được hơn trăm triệu nhưng mới sửa lại mái nhà rồi lo chỗ này chỗ kia. "Nghĩ các con đã ổn định, nên cũng không tính để dành", bố vợ Hoan cho biết.

Hoan bàng hoàng. Tính sơ sau 5 năm, số tiền anh chị đã biếu bố mẹ lên đến hơn 600 triệu nhưng giờ không ai còn lại một đồng.

Ảnh minh họa

Anh ngồi lặng người, nhớ lại từng lần vui vẻ rút tiền đưa cho bố mẹ, còn tự hào rằng mình khéo lo xa hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.

Nhiều chuyên gia tài chính gia đình cho rằng, việc biếu bố mẹ hàng tháng là cần thiết để thể hiện sự hiếu thuận, nhưng không thể xem đó là hình thức "gửi tiết kiệm". Khi tiền đã vào tay người khác, nó sẽ được tiêu theo cách của họ, rất khó kỳ vọng giữ nguyên cho mình.

Với những gia đình trẻ, "quỹ hiếu thảo" và "quỹ phòng thân" cần tách bạch. Hiếu thuận không có nghĩa là biếu vượt quá khả năng. Nếu bản thân còn chưa có quỹ dự phòng, thì việc biếu 10 triệu mỗi tháng rõ ràng là gánh nặng tiềm ẩn.

Từ cú sốc này, vợ chồng Hoan – Trinh bắt đầu bàn lại. Họ được gợi ý những giải pháp sau:

Điều chỉnh mức biếu bố mẹ: Thay vì 5 triệu mỗi bên, giảm xuống còn 2–3 triệu, tùy tình hình, quan trọng là đều đặn chứ không phải nhiều.

Mở sổ tiết kiệm chung đứng tên bố mẹ: Mỗi tháng vẫn gửi một khoản nhưng có sự minh bạch. Con cái giám sát được, bố mẹ vẫn có quyền rút khi thật sự cần.

Lập quỹ dự phòng riêng: Cần để dành ít nhất 3–6 tháng chi phí sinh hoạt, tương đương khoảng 100–150 triệu. Đây phải là khoản không được động đến trừ khi khẩn cấp.

Trao đổi thẳng thắn với bố mẹ: Không phải giảm hiếu lễ mà là sắp xếp lại cho hợp lý. Cha mẹ cũng cần hiểu con cái phải gánh thêm trách nhiệm nuôi dạy thế hệ sau.