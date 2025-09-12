Biết nguồn gốc số tiền vợ "xuất" ra để cứu chữa cho bố chồng, chồng bất ngờ và bội phục

Gia đình chị Hường và anh Quang sống trong một căn chung cư 2 phòng ngủ ở Hà Nội. Họ có 2 con trai đang học tiểu học, bố mẹ chồng đã già yếu lại có bệnh trong người, bố chồng bị tiểu đường, mẹ chồng cao huyết áp. Thu nhập cả nhà không phải quá thấp, nhưng khi chia nhỏ ra cho từng khoản thì bài toán chi tiêu trở nên chật vật đến từng đồng.

Mỗi tháng, anh Quang đưa cho vợ 15 triệu. Bản thân chị Hường đi làm văn phòng, thu nhập ổn định 12 triệu. Hai cụ già, dù lương hưu không cao, vẫn cố gắng đưa 2 triệu mỗi người để phụ thêm vào chi tiêu. Tổng cộng, ngân quỹ của cả nhà rơi vào khoảng 31 triệu đồng/tháng . Nhưng trong số này, chị Hường luôn đặt ra mục tiêu dành ít nhất 5 triệu đồng tiết kiệm dự phòng mỗi tháng cho những tình huống bất ngờ.

Ảnh minh họa

Kế hoạch chi tiêu chi tiết của chị Hường

Ăn uống, thực phẩm (10 triệu đồng): Với 6 miệng ăn, riêng tiền chợ đã chiếm khoản lớn. Chị Hường thường đi chợ đầu mối mỗi tuần để mua gạo, thịt, cá, rau củ với giá rẻ hơn siêu thị. Thực đơn được chị cân đối: hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ để phù hợp bệnh tiểu đường và cao huyết áp của bố mẹ chồng, tăng rau xanh và cá, giảm bớt thịt đỏ. Hai cháu nhỏ được bổ sung thêm sữa và trái cây, khoảng 2 triệu đồng riêng cho nhu cầu dinh dưỡng của các con. Thuốc men, khám bệnh (4,5 triệu đồng): Bố chồng cần thuốc kiểm soát đường huyết, mẹ chồng uống thuốc ổn định huyết áp. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng nhiều loại thuốc phải mua ngoài, chưa kể các buổi tái khám định kỳ. Đây là khoản Hường không bao giờ dám cắt xén. Học hành 2 con (5 triệu đồng): Học phí trường công không cao, nhưng tiền học thêm Toán, Tiếng Anh, cùng các khoản sinh hoạt lớp, sách vở, đồng phục, dã ngoại… cộng lại mỗi tháng cũng không dưới 5 triệu. Chị Hường quan niệm đầu tư cho con cái là không thể tiết kiệm. Điện, nước, internet, điện thoại (2,5 triệu đồng): Chung cư dùng điều hòa nhiều vào mùa hè, hóa đơn điện cao. Ngoài ra còn phí dịch vụ tòa nhà, internet phục vụ học tập, công việc. Đi lại, xăng xe, bảo dưỡng (1,5 triệu đồng): Gia đình chưa có ô tô, chỉ 2 chiếc xe máy. Dù vậy, tiền xăng và vài lần sửa chữa lặt vặt cũng ngốn kha khá. Chi tiêu sinh hoạt, mua sắm thiết yếu (2,5 triệu đồng): Bao gồm bột giặt, sữa tắm, dầu gội, quần áo, giày dép cho 2 con đang tuổi lớn. Chị Hường cố gắng tận dụng khuyến mãi, mua đồ giảm giá theo mùa. Dự phòng – tiết kiệm (5 triệu đồng): Đây là "quỹ bất khả xâm phạm". Chị Hường gửi vào sổ tiết kiệm hoặc để riêng trong tài khoản khác. Có lần bố chồng phải cấp cứu trong đêm, chính số tiền này giúp gia đình không bị chao đảo. Khi biết khoản tiền viện phí này không phải vay mượn, anh Quang còn bất ngờ và bội phục khả năng chi tiêu, vun vén của vợ.

Ảnh minh họa

Bài toán cân đối và nỗi lo phía trước

Tính toán chi li, số tiền chi tiêu ròng mỗi tháng vào khoảng 26 triệu đồng , cộng với khoản 5 triệu tiết kiệm thì vừa khớp 31 triệu. Nhưng thực tế, có những tháng phát sinh thêm như đám cưới họ hàng, con ốm phải nhập viện, hay đơn giản là tiền điện tăng cao hơn. Khi đó, chị Hường buộc phải cắt bớt khoản mua sắm quần áo hoặc xin chồng làm thêm giờ để bù đắp.

Ngồi ghi chép từng khoản chi, chị thừa nhận: "Lúc nào trong đầu tôi cũng là phép toán. Một bên là cơm áo gạo tiền, thuốc men, học hành; một bên là mong muốn có khoản tiết kiệm. Nhiều khi tôi thấy mình giống như đang đi trên sợi dây mỏng, chỉ cần sơ sẩy là cả nhà sẽ gặp khó khăn".

Dù áp lực nhưng kế hoạch chi tiêu chặt chẽ đã giúp gia đình anh chị duy trì được cuộc sống ổn định, không rơi vào cảnh vay mượn. Với họ, sự "đủ" không phải là dư dả, mà là sự an tâm khi biết mình có thể xoay xở cho ba thế hệ cùng lúc.