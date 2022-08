Biết mình bị bệnh, chị chồng muốn nói cho người yêu khi hai người đã có kế hoạch kết hôn

Chị My xinh gái, có nhiều anh chàng theo đuổi, thế nhưng chị không chịu lấy ai. Tính tình chị chồng tôi cũng tốt, những lúc chúng tôi cần tiền, hỏi vay thì chị hào phóng cho cả triệu đồng.

Những khi ở nhà rảnh rỗi, chị My luôn dành thời gian chơi với các cháu hay đưa bọn trẻ đi công viên, siêu thị mua sắm đồ. Những khi tôi làm việc gì đó không vừa mắt, bị mẹ chồng nhắc nhở thì chị My lại đứng ra bảo vệ em dâu.

Tôi luôn nói với chồng là sau này ai mà lấy được chị My thì như vớ được vàng 10. Thế nhưng chẳng hiểu sao đã 36 tuổi rồi, chị vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ chồng thường xuyên nhắc nhở chuyện chị My lấy chồng sinh con, vậy mà lần nào chị cũng chỉ cười và tìm cách chuyển chủ đề.

Hôm thứ 6 vừa rồi, chị My bất ngờ dẫn một người bạn trai về nhà chơi. Chị giới thiệu đó là chồng tương lai khiến cả nhà vô cùng bất ngờ. Bởi người ấy không phải ai xa lạ, chính là anh Hiếu, người cùng khu phố tôi, đã đi du học và làm việc ở nước ngoài từ 9 năm trước. Vợ chồng tôi cứ nghĩ chị My đã chia tay bạn trai từ ngày đó, nào ngờ chị chung thủy đợi chờ đến bây giờ.

Anh Hiếu nói là rất muốn đưa chị My ra nước ngoài sống nhưng chị không muốn xa gia đình, thế nên lần này anh quyết định về nước lập nghiệp. Anh nói hai người đã mua được một ngôi nhà gần 100m2, sau khi cưới sẽ chuyển đến đó sống.

Lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, chị My ôm miệng chạy thẳng vào phòng tắm. Mẹ chồng và tôi hốt hoảng chạy theo xem có chuyện gì xảy ra với chị. Mẹ chồng hồ hởi hỏi có phải có thai không? Chị My tái mặt khi nghe thấy lời mẹ chồng nói. Chị bảo anh mới về nước, hai người chưa có quan hệ, sao có thai được. Với lại một tháng nay, mỗi lúc căng thẳng hồi hộp là chị lại có biểu hiện buồn nôn. Đến lúc này mẹ chồng lo chị My có bệnh gì đó nên bảo chị em tôi im lặng, không được nói cho ai biết.

Hôm sau, tôi đưa chị My đi khám bệnh, chị em tôi choáng váng khi bác sĩ nói chị ấy bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ bảo chị My bị nhồi máu cơ tim sớm nên cần tuân thủ phác đồ điều trị để trị bệnh tận gốc.

Lúc về nhà mẹ chồng khuyên chị My không được nói bệnh tình cho anh Hiếu biết, kẻo anh ấy sẽ bỏ rơi chị. Nhưng chị My bảo bệnh tình nhẹ, chữa khỏi được, tại sao phải giấu anh ấy. Chị đã đợi anh Hiếu gần 10 năm, chẳng lẽ lúc chị bị bệnh mà anh lại bỏ rơi sao?

Mẹ và tôi cùng quan điểm nên giấu bệnh, âm thầm chữa trị. Còn chị My thì đòi nói cho anh Hiếu biết vì chị tin anh tuyệt đối. Theo mọi người chúng tôi nên làm thế nào?

