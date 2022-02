Biết em chồng đi sai đường mà tôi không thể cản được, còn khiến mọi chuyện rối tinh hơn

My là em gái chồng tôi, hiền lành, giỏi giang là niềm hi vọng của cả nhà. Hai năm nay em ấy ở nhà chúng tôi để cho tiện việc học, thời gian rảnh rỗi thì chơi với 2 đứa con tôi. Bố mẹ chồng ở quê khó khăn nên chúng tôi đã bao tiền ăn tiền học cho em ấy. Chúng tôi luôn mong em tập chung vào việc học, ra trường có tấm bằng loại giỏi, để xin việc dễ dàng.



Ngày hôm qua, đang làm việc tôi bị đau bụng quá nên được nghỉ sớm. Về nhà lúc đó là 3h chiều, thấy phòng của My có tiếng động lạ, rồi có giọng nói của ai đó, lấy làm lạ nên tôi đã đẩy cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng My và một người đàn ông lớn tuổi đang ôm ấp trên giường mà tôi điên đảo.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng về dạy dỗ em gái. My hư hỏng thế này, vợ chồng tôi biết nói với bố mẹ thế nào đây?

Trước những câu chất vấn gay gắt của chồng tôi, My khai thật là người đàn ông đó tên Quân, hơn em 18 tuổi, đã qua 2 đời vợ. Anh ta đợi My ra trường sẽ cưới, còn hiện tại hàng tháng cung cấp cho em ấy 7 triệu.

Tôi hỏi em yêu Quân vì tiền à? My lạnh lùng gật đầu, nói là tiền vợ chồng tôi chu cấp mỗi tháng không đủ tiêu, thế nên em ấy chấp nhận yêu người đàn ông kia để có tiền.

Thế em có định lấy người ta làm chồng không? My lắc đầu nói là không bao giờ. Em ấy chưa kịp nói hết câu đã bị chồng tôi đánh cho một cái đau điếng. Anh chỉ thẳng mặt My cấm qua lại với người đàn ông lớn tuổi đó nữa, nếu còn tiếp tục thì cút ra khỏi nhà.

My cũng chẳng chịu thua, nói là muốn ra ngoài sống từ lâu rồi nhưng thương các cháu không có ai đưa đón đến trường nên đành phải ở lại.

My đang là sinh viên, suy nghĩ bồng bột chưa trải đời nhiều, tôi sợ rời khỏi ngôi nhà này, em ấy hư hỏng mất. Tôi can ngăn không cho em ấy đi, còn chồng tôi thì thờ ơ không muốn níu kéo. Chồng bảo My lớn rồi, không thể quản được nữa, để cho xã hội dạy dỗ, còn anh ấy bất lực.

Biết My đi sai đường, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

