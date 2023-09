Biệt dược đen - Tập 12: Long từng ra tay khiến người tình của bố "đột tử"

Tuấn (Huỳnh Anh) báo cáo tại cuộc họp rằng trong quá trình truy vết tên Bình, công an nhận ra rất nhiều điều liên quan đến công ty Việt An Xanh. Từ đó, Tuấn đặt ra giả thuyết Bình chính là mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ ma tuý. Bình cung cấp hàng cho các đối tượng trong các quán bar mà hắn quản lý.

Hàng lấy được thông qua hình thức thu gom rác. Hơn nữa, chủ Việt An Xanh - người tình của ông Phi - 2 năm trước đột tử không rõ lý do, mặc dù cô ta có tiền sử cao huyết áp nhưng Tuấn cho rằng khả năng cao liên quan đến thứ nước khoái này.

Thực ra Việt An Xanh nằm trong tầm ngắm của đội điều tra ma túy từ lâu, nhưng công ty môi trường này hoạt động khá hiệu quả trong thành phố và những người hùn vốn khá máu mặt, vì thế phải thận trong khi điều tra.

Ở diễn biến khác, ông Phí (NSƯT Vĩnh Xương) có linh cảm công an đã biết được nhiều thứ nên phải có phương án dự phòng. Long (Bình An) gạt đi, cho rằng bố cứ lo xa. Vì thằng Bình chết rồi, vụ Vương cũng khép lại, công an chẳng có cớ gì để mò đến bố con Long.

Ông Phi biết thừa Long cũng tính "thịt thằng Vương" nhưng bị đứa khác xử mất. Long chối và cho rằng bố cứ nói linh tinh. Ông Phi quát lớn khẳng định: "Tao chắc chắn, cũng giống như việc mày làm với cái Giang trước đây. Tao không mù, việc cái Giang đột tử chính là do mày làm".

Quý vị đón xem tập 12 phim Biệt dược đen phát sóng vào 21h40 thứ Tư (27/9) trên kênh VTV3!