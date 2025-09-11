Biết chuyện xảy ra ở nhà chồng tôi, mẹ đẻ "chốt" một câu mà tôi xấu hổ tột độ

Tôi lấy chồng đã gần 10 năm, cứ nghĩ rằng bố mẹ chồng tôi, những người đã gần 70 tuổi, hẳn phải điềm đạm, trải qua bao sóng gió thì tuổi này chỉ còn lại sự yên ấm bên con cháu. Thế nhưng, tôi không ngờ chính mắt mình lại chứng kiến cảnh hai cụ cãi vã gay gắt, thậm chí còn buông ra câu ly hôn.

Chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Bố chồng tôi vốn tính nóng nảy, lâu nay hay xét nét, còn mẹ chồng thì quen chịu đựng. Vậy mà dạo gần đây, bà không chịu nhẫn nhịn nữa, mỗi lần ông nói nặng lời là bà đáp trả thẳng. Có hôm tôi về nhà, thấy cả hai ngồi ở phòng khách, lời qua tiếng lại, giọng mỗi lúc một cao. Ông quát rằng bà cả đời quản lý tiền nong nhưng không minh bạch, bà thì gắt lại rằng ông gia trưởng, coi thường vợ. Có lần trước mặt tôi, ông đập bàn tuyên bố muốn ra tòa, bà lạnh lùng bảo "tùy ông, tôi cũng chịu đủ rồi".

Tôi nghe xong mà ngẩn cả người, ông bà già rồi, gần đất xa trời, vậy mà vẫn đòi chia tay nhau như đôi vợ chồng trẻ mới cưới không hợp. Chồng tôi thì tránh né, chỉ bảo để mặc bố mẹ tự giải quyết, nhưng tôi không an tâm. Không chỉ vì thương hai cụ, mà còn vì những ánh mắt xoi mói ngoài kia.

Gia đình bên ngoại tôi vốn quan tâm, thi thoảng lại hỏi thăm: "Thế bố mẹ chồng thế nào, nghe đâu đang lục đục à?". Tôi lúng túng không biết trả lời sao. Nghe tiếng thở dài ngao ngán của mẹ đẻ, tôi càng thấy chán chường. Nhà đẻ vốn coi trọng thể diện, giờ lại thấy thông gia già rồi còn bày đặt ra tòa, mẹ tôi nói: "Người ta tuổi này ngồi tụng kinh hay vui vầy bên con cháu, thông gia nhà mình thì lục đục đòi ly hôn, giờ mà ra tòa thật thì họ hàng làng xóm chẳng cười cả tháng không ngừng", nghe thế mà tôi xấu hổ vô cùng.

Trong lòng tôi rối bời. Nếu bố mẹ chồng thật sự ly hôn, họ sẽ sống thế nào? Chia nhà, chia của, chia cả sự quan tâm của con cháu ư? Hơn nữa, họ đã gắn bó gần nửa thế kỷ, liệu có thật sự dứt bỏ được không? Tôi nhìn hai mái đầu bạc mà không biết nên khuyên thế nào, chồng thì dửng dưng bảo kệ ông bà, dăm bữa nửa tháng lại đâu vào đó thôi, nhưng tôi không mặc kệ được, tôi nên làm thế nào đây?