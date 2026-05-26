Biết chồng qua lại với người trong xóm, tôi muốn xông đến tung hê cho cả làng cùng biết, nhưng chồng nói một câu khiến tôi phải tính toán lại

Nếu ai hỏi cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không, sẽ rất khó trả lời. Vợ chồng tôi không cãi nhau nhiều, cũng không đánh đập hay xúc phạm nhau. Nhưng nhiều năm nay, giữa chúng tôi giống như hai người cùng thuê chung một mái nhà hơn là một cặp vợ chồng. Anh đi làm, tôi bán hàng. Tối về ăn cơm cùng con, hết chuyện thì ai làm việc nấy.

Tình cảm dần nhạt từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ. Có lẽ vì thế mà ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi không đau đớn đến mức gào khóc như những gì thường thấy trên phim ảnh. Điều khiến tôi phát điên lại là người phụ nữ kia. Cô ta sống cùng làng. Tôi biết mặt, biết nhà, thậm chí từng gặp vài lần ở đám cưới, đám hiếu trong xóm.

Hôm đó tôi vô tình cầm điện thoại của chồng để tìm số khách hàng. Một tin nhắn hiện lên, ban đầu tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng càng đọc, tôi càng cay cú.

Những lời yêu đương, nhớ nhung thì cũng thôi đi, đằng này họ lại lấy tôi ra làm lý do để châm chọc, như tôi không bằng người ta, tôi khiến anh nhìn mặt là thấy chán ghét, tôi vụng về...

Tôi ngồi chết lặng gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đến tận nhà cô ta. Tôi muốn cả làng biết chuyện này, đặc biệt là chồng cô ta. Tôi muốn gia đình họ cũng phải tan nát vì thói trăng hoa của 2 kẻ này.

Nhưng khi tôi vừa lấy chìa khóa xe, chồng đã giữ lại. Anh biết tôi đã đọc được tin nhắn.

Thay vì chối cãi, anh ngồi xuống nói chuyện rất bình tĩnh. Anh thừa nhận sai. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ chấm dứt. Rồi anh nói một câu khiến tôi sững người.

Ảnh minh họa

Nếu tôi bỏ qua chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, anh sẽ đưa tôi 200 triệu. Tôi muốn làm gì với số tiền đó cũng được. Nghe đến đó, tôi thấy vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra trong mắt anh, sự phản bội cũng có thể quy đổi thành tiền nhưng trớ trêu thay, đúng lúc ấy tôi lại đang cần tiền.

Mấy tháng gần đây việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn. Tôi nhập hàng nhiều nhưng bán chậm. Tiền vốn bị đọng lại. Tôi còn nợ nhà cung cấp một khoản khá lớn.

200 triệu đối với tôi không phải con số nhỏ. Nó đủ để tôi trả gần hết nợ, đủ để tôi không phải thấp thỏm mỗi lần chủ hàng gọi điện nhắc tiền.

Đêm đó tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ đến lòng tự trọng của mình, rồi lại nghĩ đến những khoản nợ đang treo trên đầu, nghĩ đến con gái sắp vào cấp ba, nghĩ đến tiền học, tiền sinh hoạt.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là tôi nhận ra mình không còn yêu chồng nhiều như trước. Nếu đây là chuyện xảy ra cách đây 10 năm, có lẽ tôi đã ly hôn ngay lập tức. Còn bây giờ, tôi không biết mình đang muốn giữ cuộc hôn nhân này vì con hay vì thói quen.

200 triệu có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc nhận số tiền đó, tôi lại có cảm giác như mình đang bán rẻ lòng tự trọng của chính mình.

Còn nếu làm lớn chuyện, liệu tôi có thật sự thấy nhẹ lòng hơn, hay rồi mọi thứ chỉ khiến con cái và hai bên gia đình thêm mệt mỏi? Đến giờ tôi vẫn chưa biết cuối cùng mình nên chọn điều gì?