Biển Đông đón 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 9, chuẩn bị ứng phó cao điểm mưa bão sắp tới

3 tháng đầu mùa mưa bão năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông được đánh giá là ít hơn so với trung bình, chỉ khoảng 4 cơn trong khi trung bình nhiều năm thời điểm này có đến 5 cơn. Tuy nhiên, trong tháng 8, Biển Đông đã ghi nhận một áp thấp nhiệt đới và 2 cơn bão, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, ngoài áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Trung Quốc, hai cơn bão còn lại đều ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Đặc biệt là cơn bão số 3 vừa qua, dù suy yếu nhanh khi trước khi đổ bổ vào Việt Nam nhưng hoàn lưu mây ẩm rộng lớn của cơn bão khiến nhiều tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề.

Dự báo xu thế khí hậu tháng 9/2022

Theo nhận định từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tháng 9 có khả năng xuất hiện khoảng từ 02-03 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Với tần suất này được đánh giá ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.



Theo thống kê tháng 9 của 20 năm qua (2002-2021), có khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Năm 1995 và 2010 có nhiều bão/ATNĐ nhất với 05 cơn bão và ATNĐ trong khi năm 2002 là năm không có cơn bão hay ATNĐ nào hoạt động trên biển Đông.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, vùng ảnh hưởng của bão/ATNĐ trong tháng 9 dịch dần xuống phía Nam, khu vực có tần suất bão/ATNĐ tác động nhiều nhất là Bắc và Giữa của Biển Đông; các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là vùng mà bão/ATNĐ có khả năng đổ bộ nhiều nhất.

Ngoài ra, xu thế nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ cũng dự báo cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các khu vực còn lại xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Xu thế lượng mưa: Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn TBNN, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Cảnh báo thiên tai dồn dập vào cuối năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến cuối năm, mưa lớn cùng bão/ATNĐ có thể dồn dập hơn.

Mưa bão dồn dập hơn là bởi La Nina vẫn còn duy trì đến hết năm nay và thậm chí là sang đầu năm sau.

Đây là năm thứ 3, La Nina duy trì và là điểm bất thường vì một chu kỳ La Nina trung bình kéo dài 2 năm. Trong những năm La Nina rất dễ xảy ra các hiện tượng mưa lớn cực đoan và có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung.

Trước đó, miền Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của bão/ATNĐ trong tháng 9 trước khi mùa bão dịch xuống các tỉnh Trung Bộ trong tháng 10, tháng 11.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, diễn biến thời tiết rõ ràng nhất năm nay là hiện tượng mưa cực đoan. Trong những tháng vừa qua (từ tháng 04-08), lượng mưa tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 9, 10 tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ vẫn cao hơn từ 10-20% trung bình nhiều năm. Theo thời gian, trọng tâm mưa sẽ dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Cụ thể, trong tháng 10/2022, tổng lượng mưa ở miền Trung phổ biến cao hơn từ 20-50% với xác suất khoảng 80-90%. Tháng 11/2022, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-50%, có nơi trên 50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với xác suất khoảng 80-90%.

Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ.

Mùa mưa cao điểm cũng là thời gian lũ các sông dâng cao. Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ lớn.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa nhiều, lũ lớn, do vậy các hiện tượng thời tiết và thiên tai dị thường liên quan đến bão lũ như ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể sẽ xảy ra dồn dập, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương cần chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Ngoài ra không khí lạnh dự báo sẽ đến sớm nên trong tháng 10, tháng 11, nửa đầu tháng 12, có sự ảnh hưởng kết hợp với bão sẽ gây ra nhiều thời tiết nguy hiểm ở Trung Bộ, nguy cơ tái diễn kịch bản mưa bão năm 2020.