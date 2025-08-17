Trong chương trình "Em xinh say hi'', ca sĩ Juky San bất ngờ chia sẻ về ước mơ thời nhỏ: Trở thành bác sĩ nha khoa. Với nhiều người, đây có thể là một con đường xa vời, nhưng ít ai biết rằng, trước khi đi hát, Juky San cũng từng là y sĩ trong lĩnh vực răng hàm mặt trong 3 tháng. Kinh nghiệm ngắn ngủi nhưng đủ để cô nàng hiểu rõ "sức mạnh nhan sắc" của một hàm răng đẹp mang lại.

Không chỉ dừng lại ở lời kể, Juky San còn thẳng thắn thừa nhận mình cũng đã thẩm mỹ răng, cụ thể là làm răng sứ. Với sự am hiểu về nha khoa, cô nàng tiếp tục "chỉ điểm" ai đã làm răng sứ, đã làm màu răng sứ nào... của các "em xinh" tại "Em xinh say hi", khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.

Juky San thừa nhận làm răng sứ, nói thẳng Ly Han và rapper Pháo cũng đã làm nhưng chọn màu khác nhau

Thay vì phẫu thuật dao kéo, Juky San chọn giải pháp nhẹ nhàng, tinh tế: Bộ răng sứ màu A1. Đây là gam trắng ngà tự nhiên, giúp nụ cười toả sáng nhưng không hề "giả trân", khiến khán giả khó nhận ra sự can thiệp. Điều này giúp nâng tầm nhan sắc của Juky San, đúng chuẩn thẩm mỹ thời hiện đại, đẹp mà vẫn tự nhiên, nâng cấp nhan sắc một cách thông minh.

Tiếp theo là Ly Han - "em xinh" đang gây chú ý, gương mặt hứa hẹn sẽ làm nên nhiều điều tại chương trình. Việc bóc mẽ sự thật này khiến Ly Han chỉ biết cười xác nhận. Theo Juky San, Ly Han đã lựa chọn răng sứ màu A0, trắng sáng rực rỡ. Chỉ cần nhoẻn miệng cười, ánh sáng ấy đủ ''hớp hồn" người đối diện.

Tương tự, Pháo, nữ rapper cá tính, cũng được "chỉ điểm" là đã làm răng sứ màu A0. Khi Juky San vừa nói, Pháo liền cười gật gù xác nhận. Và đúng vậy, bộ răng sứ ấy trở thành điểm nhấn giúp cô nàng thêm phần sang chảnh, tự tin khi xuất hiện trên sân khấu.

Điểm chung của cả 3 trường hợp chính là sự lựa chọn khéo léo phương pháp để nâng tầm nhan sắc. "Hàm răng cái tóc là góc con người" nên không chạy theo phẫu thuật đau đớn, các "em xinh" gen Z đã tìm đến xu hướng thẩm mỹ không dao kéo mà vẫn đẹp rạng ngời. Một nụ cười với hàm răng trắng sáng giúp visual tỏa nắng. Điều này không chỉ nâng tầm diện mạo mà còn mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Lưu ý quan trọng trước khi làm răng sứ

Theo BS Nguyễn Thanh Tuấn (chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội), với những ai muốn làm răng sứ đang gặp các bệnh lý răng miệng như viêm chân răng, nha chu, viêm lợi, sâu răng… thì bắt buộc bác sĩ phải điều trị triệt để trước, sau đó mới tiến hành bọc răng sứ được.

Để đảm bảo kết quả bọc răng sứ đúng như mong đợi, an toàn, tránh mọi rủi ro phát sinh…, BS Tuấn khuyên, bạn nên lựa chọn thực hiện tại cơ sở nha khoa uy tín, nơi có đội ngũ bác sĩ trình độ cao, giàu kinh nghiệm và được hỗ trợ bởi các thiết bị, công nghệ tân tiến.

Tiết lộ bảng giá làm răng sứ cho chị em tham khảo

Theo BS Tuấn, một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá làm răng sứ là nguyên liệu của chúng. Hiện nay trên thị trường có 4 chất liệu chính làm răng sứ bao gồm: Kim loại thường, titan, kim loại quý và toàn sứ. Mỗi loại sẽ có một mức giá, ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Cụ thể:

Răng sứ Titan

Răng có lớp sườn bên trong được làm bằng hợp kim Titan và phần sứ phủ bên ngoài. Răng sứ Titan có tuổi thọ cao, ít nhạy cảm với thức ăn nóng, lạnh và không làm chảy máu nướu răng, thâm đen viền nướu.

Răng sứ kim loại thường

- Ưu điểm: Răng sứ bằng kim loại thường có lớp bên trong bằng hợp kim Crom-Niken. Đây là loại răng sứ khá phổ biến ở nhiều nha khoa với mức giá khá rẻ.

- Nhược điểm: Niken có thể gây dị ứng với một số người. Sau vài năm sử dụng, lớp kim loại bị oxi hóa khiến phần cổ răng có màu xám của kim loại, làm mất tính thẩm mỹ của răng. Thêm vào đó, đôi khi nó có thể bị sứt mẻ hoặc vỡ khi bạn cắn đồ vật cứng.

Răng sứ kim loại Mỹ

Ưu điểm: Loại răng này có phần bên trong được làm từ kim loại quý như vàng, platin, palladium và phần sứ phủ bên ngoài. Răng sứ bằng kim loại quý có màu sắc tự nhiên, độ bền cao.

Nhược điểm: Giá răng sứ kim loại quý thường sẽ cao hơn so với răng sứ Titan, kim loại thường do sử dụng kim loại quý và yêu cầu kỹ thuật thực hiện cao.

Răng toàn sứ

Răng toàn sứ có lớp khung sườn và lớp phủ bề mặt ngoài đều được làm bằng sứ nên đem lại tính thẩm mỹ cao khi phục hình răng.

Hiện nay, răng toàn sứ CAD/CAM là một trong những thế hệ toàn sứ mới và hiện đại. Do phải đầu tư máy móc khá đắt tiền và các thỏi phôi sứ đều phải nhập từ Đức nên chi phí khá cao.

Theo bác sĩ, hầu hết các loại răng sứ đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Tùy vào tình trạng răng miệng và mức chi trả mà có thể chọn loại răng sứ phù hợp.