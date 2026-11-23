Chỉ 0,96 điểm phần trăm quyết định ai đi tiếp trong cặp đấu giữa MAD LONG và Thỏ Rabibuum ở tập 8 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026. MAD LONG nhận 50,48% lượt bình chọn, còn Thỏ Rabibuum dừng ở 49,52%. Sau lớp mặt nạ là danh ca Ngọc Sơn, cái tên được toàn bộ dàn cố vấn đoán đúng. Đến lúc anh lộ diện, MC Ngô Kiến Huy kể thêm một chi tiết về gia tài âm nhạc của nam ca sĩ. Ngọc Sơn đã sáng tác hơn 100 ca khúc và chưa từng thu tiền tác quyền từ những sáng tác của mình.

Ngọc Sơn từng nghĩ được góp mặt ở "vòng gửi xe" là vui rồi

Ngọc Sơn kể anh đã muốn tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ từ mùa đầu tiên. Điều khiến anh chần chừ là sợ mình chưa đủ duyên dáng và tự tin để xuất hiện trong một chương trình vừa hát vừa trò chuyện dưới lớp mascot. Đến khi quyết định thử sức, anh từng nghĩ có mặt ở "vòng gửi xe" cũng đã vui. Đi được tới vòng hai, anh nói mình thấy mãn nguyện. Nam danh ca cũng mong lần xuất hiện này có thể động viên các nghệ sĩ đàn em.

Đến lượt CAPTAIN BOY, điều anh nhắc tới là lịch đi diễn của Ngọc Sơn. Theo lời nam khách mời, đàn anh có thể đi diễn tới 28 ngày trong một tháng 30 ngày. Đặt cạnh chuyện Ngô Kiến Huy vừa kể về hơn 100 sáng tác, con số ấy cho thấy Ngọc Sơn đã dành bao nhiêu thời gian cho sân khấu, kể cả khi anh tự nhận vẫn có lúc thiếu tự tin trước một cuộc chơi mới.

Trấn Thành thì nhớ một lần lưu diễn ở Úc từ hồi mình mới vào nghề. Khi ấy, Ngọc Sơn đã là ngôi sao, còn Trấn Thành vẫn nhớ cảm giác được đàn anh dành thời gian trò chuyện. Nhiều năm sau, mỗi lần gặp lại, Ngọc Sơn vẫn nhớ biệt danh của Trấn Thành và cả những chuyện nhỏ hai người từng nói với nhau. Đó là kỷ niệm nam cố vấn chọn kể khi người đứng trước mặt mình vừa tháo chiếc đầu thỏ, sau một trận thua chỉ chênh nhau chưa tới một điểm phần trăm.

LYHAN kể chuyện cả nhà từng ngủ dưới gầm sân khấu

Chiếc mặt nạ thứ hai được tháo trong tập thuộc về MIMIBU, nhân vật do LYHAN đảm nhận. Cô nhận 45,71% lượt bình chọn khi đối đầu với Khỉ Xù Mì, người đi tiếp với 54,29%. Trong dàn cố vấn, chỉ Bích Phương đoán đúng MIMIBU là LYHAN. Đến lúc nhìn thấy người em thân thiết bước ra, Bích Phương rơi nước mắt.

LYHAN kể cô theo mẹ đi hát từ khi mới khoảng 3–5 tuổi. Những chuyến biểu diễn đưa gia đình đi qua nhiều huyện. Có đêm diễn xong, cả nhà ngủ dưới gầm sân khấu. Có lúc họ xin vào nhà văn hóa nghỉ nhờ. Những đêm đi hát cùng mẹ là một phần ký ức tuổi thơ mà LYHAN nhớ lại khi nói về lý do mình gắn bó với âm nhạc.

Có thời điểm LYHAN từng muốn tập trung thu âm và sản xuất nhạc. Trải nghiệm ở Ca Sĩ Mặt Nạ cho cô dịp đứng trước khán giả, hát những bài mình thích và cảm nhận phản ứng của người nghe ngay tại chỗ. Ở phần thi cuối, cô chọn Đắng Dược của DC Tâm. Bích Phương thích cách phần phối khí ma mị ăn khớp với cá tính của MIMIBU, còn Quang Hùng MasterD nghe tiết mục như một món quà LYHAN gửi tới khán giả.

MAD LONG thắng bằng ballad, Khỉ Xù Mì được khen hát như bản thu

Trước hai màn lộ diện, các mascot có một sân khấu chung với bản mashup Cô Đơn Trên Sofa – Cắt Đôi Nỗi Sầu. Bích Phương xúc động khi nghe tiết mục và đặc biệt thích nét duyên của Thỏ Rabibuum. Đến phần đối đầu, mascot này hát E Là Không Thể của Đông Thiên Đức. Bản phối đổi tiết tấu ở nửa sau, còn cách hát vẫn giữ được vẻ tự nhiên mà Bích Phương đánh giá cao. Trấn Thành cũng khen Ngọc Sơn có khả năng đưa màu giọng riêng vào bài hát.

MAD LONG chọn Mình Yêu Đến Đây Thôi, một bản ballad về lúc phải chấp nhận buông tay. Bích Phương xem đây là phần thi giàu cảm xúc nhất của mascot này từ đầu chương trình. Quang Hùng MasterD chú ý cách MAD LONG đi từ giọng kể nhẹ ở đầu bài tới đoạn bộc lộ cảm xúc rõ hơn về sau. Phần thi ấy giúp MAD LONG giành tấm vé đi tiếp với cách biệt sít sao nhất trong hai cặp đấu.

Ở cặp còn lại, Khỉ Xù Mì chọn Sau Hình Bóng Khác. Trấn Thành khen những đoạn chuyển quãng và luyến láy chính xác đến mức gợi cảm giác đang nghe bản thu. Bích Phương kể trước lúc mascot bước ra, cô hồi hộp như có người thân đi thi. Khi tiết mục kết thúc, nữ cố vấn nói mình thấy tự hào về phần thể hiện ấy. Sau tập 8, MAD LONG và Khỉ Xù Mì là hai mascot giành quyền đi tiếp.