Bị trộm ô tô ngay trong lần đầu gặp mặt bạn trai qua ứng dụng hẹn hò

Theo Newsflare, Theerachai Saenkaew (33 tuổi) quen biết Kanya Thanawiboon (30 tuổi) qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến, sau đó hẹn gặp vào tối 21/12/2025.

Cả hai thuê phòng tại một khách sạn ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Lợi dụng lúc Kanya đi tắm, Theerachai được cho là đã lấy trộm chìa khóa chiếc Toyota Yaris màu trắng của cô rồi lái xe bỏ đi.

Khi bước ra khỏi phòng tắm và phát hiện bạn trai cùng chìa khóa xe đã biến mất, Kanya nhiều lần gọi điện nhưng không được nên trình báo cảnh sát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với cảnh sát giao thông lập các chốt kiểm soát.

Đến ngày hôm sau, chiếc xe bị đánh cắp được phát hiện đang chạy tốc độ cao trên quốc lộ 323, thuộc tỉnh Kanchanaburi, cách khách sạn khoảng một giờ lái xe. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh cảnh sát truy đuổi chiếc xe trước khi người điều khiển là Saharat Jarupongpatthana (36 tuổi) dừng lại để giải trình.

Saharat bị đưa về đồn cảnh sát quận Phutthamonthon và bị cáo buộc tội “đồng phạm trộm cắp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Tại cơ quan điều tra, Saharat khai rằng anh được một người quen trên Tinder liên hệ, đề nghị bán chiếc xe. Người bán, sử dụng tên trực tuyến “Bank Yak Thotsakan”, nói rằng đã mua chiếc xe này từ một năm trước nhưng không liên lạc được với chủ cũ, đồng thời thừa nhận không có giấy tờ đăng ký.

Dù nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Saharat vẫn đồng ý mua chiếc xe với giá 23.000 baht (khoảng 19 triệu đồng). Anh đến nhận xe ngay tại khách sạn nơi vụ trộm xảy ra, nhưng chỉ vài giờ sau đã bị cảnh sát chặn lại.

Saharat thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản ăn cắp nhưng phủ nhận việc tham gia trực tiếp vào vụ trộm. Người này hiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Một phát ngôn viên cảnh sát cảnh báo, những phương tiện được rao bán với giá thấp bất thường so với thị trường thường tiềm ẩn nguy cơ là tài sản bất hợp pháp, và người mua có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan. Giới chức cho biết vẫn đang tiếp tục truy tìm Theerachai.