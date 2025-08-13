Chi tiền tỷ cho "nàng thơ" quen qua mạng, chàng trai "ngã ngửa" khi gặp mặt bạn gái

Cách đây không lâu, một chàng trai si tình sống tại Trung Quốc đã khiến dân mạng "dở khóc dở cười" với mối tình cùng "nàng thơ" quen biết qua mạng.

Theo Tri thức trẻ, "nạn nhân" trong câu chuyện là Xiao Fu, một sinh viên năm nay mới chỉ 19 tuổi ở Trung Quốc. Mọi chuyện bắt đầu khi Xiao Fu - người vừa chia tay bạn gái cách đây hai tháng đã chán nản lên mạng chơi game, tải phần mềm chat voice và vô tình bắt gặp một cô gái vô cùng tâm đầu ý hợp.

Như cá gặp nước, hai người vừa chơi game vừa tâm sự và dần dần tình cảm nảy sinh, tới mức trở thành người yêu của nhau lúc nào không hay.

"Nữ thần" trong lòng nam sinh lại là một cô gái kém sắc và nặng tới gần 100kg. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Sau đó, khi thấy cá đã cắn câu, cô bạn gái kia dần thuyết phục Xiao Fu chuyển tiền cho mình với lý do chữa bệnh, cần tiền để theo đuổi công việc streamer cũng như đáp ứng KPI của nền tảng. Cô cũng hứa hẹn sẽ trả lại Xiao Fu ngay khi mình bắt đầu kiếm ra tiền.

Để lấy lòng bạn gái, Xiao Fu cũng đồng ý đưa tiền với 94 lần chuyển khoản và con số tổng giá trị phải lên tới hơn chục tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, tình cảm của cô gái dành cho nam sinh dần phai nhạt, ngoài ra cũng chưa từng gửi quà "đáp lễ" cho bạn trai. Nam sinh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và chất vấn bạn gái.

Lúc này, cô gái đành phải thừa nhận hành vi gian dối để lừa tiền. Sau đó, nam sinh hứa cam kết rằng nếu cô gái trả lại toàn bộ số tiền đã tặng thì sẽ không gọi điện báo cảnh sát.

Thế nhưng cô gái chỉ trả lại cho nam sinh 285.400 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Trừ số tiền này đi, nam sinh đã mất oan tổng cộng 3,18 triệu NDT (gần 11,2 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tóm gọn đối tượng lừa đảo là cô gái họ Huang, 24 tuổi, sống tại Thượng Hải. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Nam sinh vô cùng sợ hãi vì đây chính là số tiền bố mẹ để mua nhà. Sau nhiều lần bị bố mẹ tra hỏi, nam sinh mới đành thú nhận toàn bộ sự việc. Nghe thấy vậy, họ lập tức dẫn con trai đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

Theo Gia đình và Xã hội, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tóm gọn đối tượng lừa đảo là cô gái họ Huang, 24 tuổi, sống tại Thượng Hải. Điều khiến ai cũng chết lặng là "nữ thần" trong lòng anh chàng thực ra lại là một cô gái kém sắc và nặng tới gần 100kg.

Được biết, Huang làm việc tại một công ty chuyên quản lý trên nền tảng trò chuyện. Để có ngoại hình lung linh trên mạng, cô ta đã bỏ tiền ra mua những bức ảnh đẹp của các hotgirl để giả làm ảnh mình. Đối tượng thừa nhận liên tục bịa ra nhiều lý do để vòi tiền những người quen qua mạng. Số tiền mà cô ta lừa đảo vượt quá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng).