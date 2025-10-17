Anh lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu non để cưới cô gái Việt sau 5 ngày gặp mặt, lý do đặc biệt

Đám cưới sau 5 ngày gặp mặt

Dustin Noel Mathis (1980, quốc tịch Mỹ, từng là lính hải quân, có hơn 20 năm phục vụ trong quân đội Mỹ) và Nguyễn Bích Ngọc (1994, làm nội trợ, ở Hà Nội) quen nhau vào ngày Valentine năm 2020. Hôm đó, bạn bè đều đã đi chơi lễ, Ngọc ở nhà buồn quá liền lướt app hẹn hò thì bắt gặp và ấn tượng với profile của Dustin nên đã thả tim.

Sáng hôm sau thức dậy, Ngọc nhận được tin nhắn của Dustin và cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Thời điểm đó, dịch covid-19 đang bùng phát mạnh, khắp nơi phong tỏa nên Ngọc và Dustin chỉ có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại, trong suốt 2 năm liền.

Ấn tượng của Dustin về Ngọc đó là ngay trong lần gọi video đầu tiên, cô đã không trang điểm, để mặt mộc. Dustin cảm nhận được Ngọc là người phụ nữ tốt.

Đến đầu năm 2022, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, Campuchia mở cửa đón khách du lịch. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Ngọc và Dustin đã hẹn gặp nhau tại Campuchia.

Ngọc quen anh Dustin qua một ứng dụng hẹn hò.

Suốt chặng đường sang Campuchia, Ngọc rất hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Đến khi gặp Dustin, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không nghĩ đó là sự thật. “Suốt 2 năm trời, không nghĩ rằng có một ngày nào đó mình lại gặp được người này. Như một giấc mơ, hồi hộp lắm. Khi xem ảnh, mình thấy Dustin khá nghiêm túc song gặp nhau, mình cảm thấy anh ấy nhí nhố, hiền lành”, Ngọc nhận xét.

Về phía Dustin, anh không bất ngờ vì Ngọc giống hệt như những gì anh mong đợi. Trong khoảng thời gian gặp nhau tại Campuchia, cả hai chỉ loanh quanh ở một số địa điểm du lịch, không dám đi nhiều nơi vì sợ dịch bệnh. Dustin cũng cố gắng hết sức để làm chuyến đi trở nên lãng mạn nhất có thể.

Trước chuyến đi, người đàn ông Mỹ cũng nói với Ngọc rằng: “Sau chuyến đi này thì không biết khi nào mới có thể gặp lại em. Vì thế anh muốn cho em khoảng 5 ngày để xem anh có ok không? Nếu ổn thì chúng mình kết hôn luôn”. Lời đề nghị của Dustin nhận lại cái gật đầu của Ngọc. Cô gái Hà Nội bộc bạch bản thân chờ ngày gặp Dustin cũng đã lâu. Ngọc nói với Dustin rằng, cô lên mạng không phải để tìm bạn trai mà muốn tìm cho mình một người chồng.

Thấy cô gái Việt thả tim, anh Dustin đã chủ động trò chuyện.

Cả hai đã tìm hiểu nhau trong suốt 2 năm rồi mới gặp gỡ ngoài đời.

Người đàn ông Mỹ đồng quan điểm với Ngọc. Anh nói bản thân làm việc trong quân đội rất bận, không có thời gian hẹn hò. Quãng thời gian 2 năm tìm hiểu qua mạng để anh xem Ngọc có phù hợp để kết hôn không. Nếu lúc tìm hiểu thấy hợp, muốn tiến tới hôn nhân, gặp nhau thấy đúng người thật, việc thật rồi thì sẽ đi đến hôn nhân.

Sau 5 ngày gặp gỡ với những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, Dustin và Ngọc đã tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Campuchia. Lễ cưới chỉ có cô dâu, chú rể, mục sư, một người chụp hình và vài người chứng kiến.

Xin nghỉ hưu sớm, sang Việt Nam sinh sống

Sau cuộc gặp đó, Dustin về nước và quyết định nghỉ hưu sớm. 6 tháng sau, anh bay sang Việt Nam đoàn tụ với Ngọc và cặp đôi đăng ký kết hôn. Hiện tại, vợ chồng Ngọc đang sống ở TP.HCM, Dustin làm công việc dạy tiếng Anh online còn Ngọc nội trợ. Họ có 1 bé gái hiện 16 tháng tuổi.

Dù có sự chênh lệch về tuổi tác và đến từ 2 nền văn hóa khác nhau song Ngọc tiết lộ, cuộc sống hôn nhân của cô không gặp khó khăn gì lớn. Bởi trong 2 năm tìm hiểu, cả hai đã chia sẻ với nhau mọi điều nên khi về sống chung, mọi thứ diễn ra khá thuận hòa. Dustin là người rất nguyên tắc, sống kỷ luật theo phong cách quân nhân, làm mọi việc đều có kế hoạch rõ ràng.

Dustin và Ngọc quyết định kết hôn sau 5 ngày gặp trực tiếp.

Dustin đã quyết định nghỉ hưu sớm, sang Việt Nam xây dựng tổ ấm hạnh phúc với Ngọc.

Bản thân Dustin thì rất yêu Việt Nam. Anh nhận xét Việt Nam hơi nóng một chút nhưng rất xinh đẹp. Anh cũng thích lối sống gia đình của người Việt, mọi người sống hạnh phúc và tình cảm, thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái có sự gắn kết. Đó cũng là lý do anh muốn cưới vợ Việt.

Khi được hỏi về điều muốn bà xã thay đổi, Dustin chỉ cười hiền tiết lộ, Ngọc thích hút bụi mọi lúc, anh không thích điều này vì nó hơi ồn ào.

Trong khi đó, Ngọc mong chồng kiềm chế cảm xúc hơn. Dustin hay tức giận chính bản thân mình, ví dụ nếu chơi game thua, anh sẵn sàng ném máy chơi game đi. Ngọc muốn chồng thay đổi điểm này vì giờ con cũng đang lớn dần, cô sợ bé sẽ bắt chước bố. Ngoài ra, Ngọc “tố” chồng rất hay quên, quên địa thoại, nhẫn cưới, ví tiền, thậm chí có lần quên cả passport ở sân bay.

Sau hơn 5 năm quen biết, yêu thương và chung sống, Dustin dành lời cảm ơn đặc biệt cho bà xã: “Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở bên anh, tất cả những năm tháng tốt đẹp. Em là giấc mơ của anh - mọi thứ anh từng hy vọng ở một người vợ. Em là một người vợ tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Em đã hòa hợp với anh. Em là một người mẹ tuyệt vời của con chúng mình. Anh cảm ơn và anh yêu em rất nhiều”. Những lời chân thành của chồng khiến Ngọc vô cùng xúc động.