Bí quyết để "nàng thơ" của Lee Min Ho giảm đến 17kg, lột xác không nhận ra

Vào ngày 13/11, nữ diễn viên Kim Min Ha đã xuất hiện trên kênh YouTube PDC by PDC. Tại đây, cô đã chia sẻ màn giảm cân ngoạn mục 17kg, lột xác đến không nhận ra để đóng phim Shake Our Sun. Nữ diễn viên sinh năm 1995 nói: "Đây là một bước ngoặt khá lớn. Tôi vào vai bệnh nhân suy tim, và khi tìm hiểu, tôi thấy họ quản lý sức khỏe rất nghiêm ngặt. Có nhiều thứ họ không được ăn, và họ phải duy trì một cân nặng nhất định, vì vậy tôi quyết định thử giảm cân".

Nàng thơ của Lee Min Ho tiếp tục: "Tôi thức dậy vào buổi sáng và thiền định. Dạo này, nhiều lúc tôi không thể làm được vì lịch quay phim, nhưng tôi thiền trong xe, đọc báo, đi tập gym và đảm bảo dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp là niềm vui của tôi. Tôi cũng thích đọc kịch bản và xem phim vào buổi sáng. Tôi thức dậy khoảng 5h sáng và cố gắng thức dậy muộn nhất là 6 giờ sáng. Tôi rất bận rộn vào buổi sáng".

Nữ diễn viên Kim Min Ha đã xuất hiện trên kênh YouTube PDC by PDC, chia sẻ màn giảm cân ngoạn mục 17kg. Ảnh: Chosun Daily

Bí quyết giảm cân của Kim Min Ha chính là kết hợp ngủ sớm - dậy sớm, ăn ít tập thể dục. "Tôi đi ngủ khoảng 10h tối. Mọi người đều hỏi tôi tại sao. Vì thói quen của tôi là đi ngủ sớm và dậy sớm, nên tôi không thể ở ngoài lâu khi ra ngoài. Tôi rất buồn ngủ. Ngay cả khi tôi về nhà muộn vào khoảng nửa đêm sau khi đi chơi, mắt tôi vẫn còn mở. Tôi luôn đi bộ từ Cheongdam đến Banpo. Đó là khi tôi đang trong quá trình ăn kiêng. Tôi từng tập thể dục chỉ bằng cách đi bộ, nhưng bây giờ tôi chạy 5km ở phòng tập gym" - nữ diễn viên chia sẻ.

Ngủ sớm...

... và tập thể dục là chìa khóa để giảm cân. Ảnh: Chosun Daily

Trước đó, Kim Min Ha khiến công chúng xôn xao khi giảm 17kg và lột xác không nhận ra. Không chỉ đơn thuần là giảm cân, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng và tư thế hoàn hảo. Giờ đây, Kim Min Ha sở hữu cánh tay thon gọn, xương quai xanh rõ nét và đường viền hàm sắc sảo hơn hẳn. Vóc dáng mảnh mai cho thấy sự nỗ lực quản lý bản thân không ngừng nghỉ của tình màn ảnh Lee Min Ho.

Ảnh: Fendi

Ảnh: Instagram

Kim Min Ha khiến công chúng xôn xao khi giảm 17kg và lột xác không nhận ra. Ảnh: W

Điều đáng chú ý về sự thay đổi của Kim Min Ha không chỉ là vóc dáng mảnh mai, mà còn là sự thay đổi về tổng thể hình thể và tư thế. Sự khác biệt càng rõ rệt hơn khi so sánh với hình ảnh trước đây của cô, khi cô được công chúng biết đến với hình ảnh mũm mĩm và dễ thương. Trước đây, Kim Min Ha có dáng đứng hơi gù, cổ hơi nhô về phía trước. Nhưng giờ dây, vai cô được mở rộng hoàn toàn và đường viền cổ thẳng, tạo nên ấn tượng tự tin và tinh tế hơn nhiều.

Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng việc thay đổi cân nặng không chỉ đơn thuần là để chăm chút ngoại hình, mà là một lựa chọn xuất phát từ ý thức trách nhiệm của cô với tư cách là một diễn viên. Kim Min Ha thể hiện thái độ trưởng thành đối với ngoại hình của mình khi nói rằng: "Tôi yêu cả bản thân mình trong quá khứ và hiện tại".

Không chỉ giảm cân, Kim Min Ha còn cải thiện cả tư thế. Ảnh: MK

Kim Min Ha là gương mặt "đẹp lạ" ở màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên ngày càng lột xác xinh đẹp. Ảnh: WWD

Cô trân trọng bản thân cả quá khứ và hiện tại. Ảnh: Bazaar's Art

Kim Min Ha là sinh năm 1995 tại Seoul, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Hanyang. Cô ra mắt với các web drama trước khi gây chú ý qua một số bộ phim truyền hình như School 2017 và Partners for Justice.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2022, khi Kim Min Ha đóng cặp cùng Lee Min Ho trong series quốc tế Pachinko. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Sau thành công của Pachinko, Kim Min Ha tiếp tục tham gia nhiều dự án mới và được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn.

Sau khi hợp tác với Lee Min Ho trong Pachinko, cả hai nhiều lần xuất hiện thân thiết tại các sự kiện quảng bá và trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Đặc biệt, loạt ảnh hai diễn viên chụp cùng nhau tại New York từng làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên đến nay, cặp đôi này chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ngoài công việc, Kim Min Ha yêu thích đọc sách, lắp ráp LEGO, tập Thái Cực Quyền và dành nhiều thời gian cho thú cưng của mình, đồng thời luôn tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Kim Min Ha và Lee Min Ho trở nên thân thiết sau khi đóng chung phim Pachinko. Ảnh: Instagram

Nguồn: Chosun Daily