“Tình đầu quốc dân” Suzy hẹn hò “hồng hài nhi” kém 6 tuổi của nhóm nhạc toàn cầu, nhan sắc có áp đảo Lee Min Ho?

Sáng 2/11, tờ Koreaboo cho hay, “tình đầu quốc dân” Suzy và Jongho (nhóm ATEEZ) vừa bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội xứ Hàn với nghi vấn hẹn hò bí mật. Theo nguồn tin, 2 ngôi sao được cho là từng xuất hiện ở cùng 1 địa điểm và có nhiều tương tác đáng chú ý với nhau trên mạng xã hội.

Đáng nói, Jongho kém Suzy tận 6 tuổi, và khoảng cách tuổi tác giữa 2 nghệ sĩ cũng đã trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến. Ngoài ra, không ít khán giả còn đặt ngoại hình của Jongho và Lee Min Ho - Lee Dong Wook (2 tình cũ của Suzy) lên bàn cân so sánh. Trong đó, phần đông ý kiến nhận xét, visual thành viên nhóm ATEEZ chưa thể so sánh được với 2 đàn anh đình đám.

Còn nhớ trong quá khứ, Suzy - Jongho từng có màn tương tác đáng chú ý khi cùng tham gia 1 chương trình thực tế vào năm 2024. Khi ấy, nam thần tượng thế hệ thứ 4 đã tỏ ra ngại ngùng và bối rối khi chạm mắt với “tình đầu quốc dân”.

Suzy - Jongho được cho là cùng xuất hiện tại 1 địa điểm dựa vào bài đăng có bối cảnh tương đồng. Ảnh: X

Jongho nhiều lần nhấn like bài đăng của Suzy. 1 bộ phận khán giả nhận định, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đang ngầm trao đổi tín hiệu yêu thương với đàn chị hơn 6 tuổi ở trên mạng xã hội. Ảnh: X

Còn nhớ hồi năm 2024 khi có dịp xuất hiện chung khung hình, Jongho từng tỏ ra bối rối không dám nhìn vào mắt Suzy. Nguồn: X

Nhan sắc Jongho được cho là chưa thể so sánh được với Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã thảo luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Suzy - Jongho đang hẹn hò. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 thần tượng Kpop thực sự đang gắn bó bên nhau.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại nhận định, chưa thể dựa vào những bằng chứng kể trên để kết luận Suzy đang yêu đàn em kém 6 tuổi. Theo những khán giả này, bài đăng của Suzy - Jongho vốn được đăng cách nhau khoảng 1 tháng, cho nên không thể xem đây như bằng chứng cho thấy 2 nghệ sĩ cùng lúc xuất hiện ở 1 địa điểm. Ngoài ra, việc Jongho thả tim vào bài đăng của Suzy cũng chưa thể chứng minh được rằng anh đang yêu “tình đầu quốc dân”. Nhiều khả năng thành viên ATEEZ chỉ xem Suzy như 1 người đàn chị thân thiết, hoặc cũng có thể nam idol này vốn dành sự mến mộ dành cho đối phương giống như tình cảm của 1 fan boy dành cho thần tượng.

Mối quan hệ của Suzy và Jongho đã trở thành chủ đề nóng chiếm sóng MXH mới đây. Ảnh: Naver

Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, được biết đến như 1 trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Kpop. Cô ra mắt năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc miss A dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo cùng thần thái cuốn hút.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Sau khi miss A tan rã, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với các album Yes? No? và Faces of Love, đồng thời ghi dấu ở nhiều tác phẩm nổi bật như Gu Family Book, While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Anna hay Doona!.

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Suzy còn giữ hình ảnh đời tư sạch, kín tiếng và chuyên nghiệp. Cô là gương mặt vàng trong mảng quảng cáo, thường xuyên trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn nhờ sức hút mạnh mẽ và phong cách thanh lịch. Với sự nghiệp bền vững qua hơn 1 thập kỷ, Suzy hiện vẫn là 1 trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được ngưỡng mộ nhất tại châu Á, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và tầm ảnh hưởng rộng rãi trong cả âm nhạc, phim ảnh lẫn thời trang.

Về tình duyên, cô từng xác nhận hẹn hò 2 nam thần hàng đầu Kbiz gồm Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Nhưng đáng tiếc, cả 2 mối tình đẹp này đều không kéo dài được bao lâu.

Suzy là “tình đầu quốc dân” nức tiếng xứ Hàn. Ảnh: X

Cô từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Jongho sinh năm 2000, là giọng ca chính của nhóm nhạc nam đình đám ATEEZ. Anh bắt đầu làm thực tập sinh từ năm lớp 7 và đã trải qua gần 6 năm thực tập. Trước khi debut, Jongho từng tham gia chương trình sinh tồn MIXNINE do YG Entertainment sản xuất. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Jongho đã chứng minh được kỹ năng thanh nhạc đầy ấn tượng của bản thân. Đáng tiếc, anh lại bị loại ở vòng công bố thứ hạng lần thứ 2. Tới năm 2018, Jongho chính thức ra mắt trong đội hình ATEEZ và từng bước cùng nhóm chinh phục khán giả toàn cầu. Trong năm nay, nhóm đã gặt hái thành công rực rỡ với bản hit BAD gây sốt trên toàn thế giới.

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