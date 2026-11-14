Nữ nghệ sĩ đình đám rời Mỹ về Việt Nam sống, nuôi 6 con riêng của chồng, tự lo trước hậu sự của mình

Danh ca Giao Linh là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc vàng, bolero, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Bén duyên với âm nhạc từ năm 16-17 tuổi, bà sớm đi hát để vừa theo đuổi đam mê, vừa phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Chất giọng trầm, cách nhả chữ giàu cảm xúc cùng phong cách thể hiện những bản tình ca buồn đã giúp nữ ca sĩ tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc thời bấy giờ.

Trong sự nghiệp, Giao Linh gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vùng Lá Me Bay, Không Bao Giờ Quên Anh, Lòng Mẹ, Tiếng Xưa, Những Đóm Mắt Hỏa Châu... Đặc biệt, album Đôi Mắt Người Xưa tạo tiếng vang lớn tại thị trường nhạc hải ngoại. Sản phẩm có những tình khúc như Sầu Tím Thiệp Hồng, Đường Tình Đôi Ngả, Rồi Ngày Mai Xa Nhau...

Năm 1982, danh ca Giao Linh rời Việt Nam sang Canada đoàn tụ với gia đình, sau đó chuyển đến Mỹ định cư. Tại nước ngoài, bà tiếp tục theo đuổi công việc ca hát, thu âm và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Dù sinh sống xa quê, nữ danh ca vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.

Danh ca Giao Linh là biểu tượng của dòng nhạc trữ tình, bolero

Cũng trong quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài, danh ca Giao Linh tìm được hạnh phúc riêng sau nhiều năm chỉ tập trung cho gia đình và sự nghiệp. Bà kết hôn ở tuổi U40 với một người đàn ông từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có 6 người con riêng. Đáng chú ý, cả hai đã quen biết từ khi nữ danh ca mới 17 tuổi, nhưng phải khoảng 20 năm sau, tình bạn mới chuyển thành tình yêu và tiến tới hôn nhân.

Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Giao Linh không có con chung với chồng. Dù vậy, nữ danh ca không vì thế mà xa cách 6 người con riêng của chồng. Ngược lại, bà dành nhiều tình cảm, chủ động chăm sóc và xem các con như con đẻ của mình.

Sau thời gian dài định cư ở nước ngoài, Giao Linh quyết định trở về quê hương vào năm 2000. Bà từng chia sẻ rằng khi ở Mỹ, cơ hội biểu diễn không nhiều như mong muốn, trong khi tại quê nhà, bà có thể thường xuyên gặp gỡ khán giả và tiếp tục làm nghề. Các con riêng của chồng cũng ủng hộ quyết định này, mong bà được sống với niềm đam mê ca hát.

Danh ca Giao Linh về Việt Nam sống, tiếp tục đam mê nghệ thuật

Sau khi về nước, Giao Linh cùng chồng mua một căn hộ tại TP.HCM để ổn định cuộc sống. Người bạn đời luôn đồng hành với bà trong các chuyến lưu diễn, từ việc sắp xếp lịch trình, chuẩn bị trang phục đến chăm sóc những nhu cầu nhỏ nhất trước giờ biểu diễn. Trong những lần xuất hiện trên truyền thông, nữ danh ca nhiều lần kể về sự chu đáo của chồng và xem ông là người luôn đứng phía sau hỗ trợ mình.

Tuy nhiên, năm 2021, người bạn đời gắn bó với Giao Linh suốt hơn 30 năm qua đời ở tuổi 79. Sự ra đi của ông là cú sốc lớn đối với nữ danh ca. Bà từng chia sẻ những ngày đầu sau biến cố vô cùng hụt hẫng, không quen với cảnh sống thiếu người đồng hành và thậm chí không dám ngủ một mình. Người từng chăm sóc, sắp xếp mọi thứ cho bà trong suốt nhiều năm nay không còn bên cạnh, khiến cuộc sống thường nhật có nhiều thay đổi.

Hiện tại, ở tuổi U80, nữ danh ca lựa chọn nếp sống tương đối bình lặng, dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gặp gỡ người thân. Bà hiện sống cùng gia đình người cháu, vừa có người quan tâm, chăm sóc, vừa giữ được không gian riêng.

Danh ca Giao Linh sống trong căn hộ chung cư ở Quận 7 (cũ)

Dù đã lớn tuổi, Giao Linh chưa hoàn toàn rời xa sân khấu. Bà vẫn nhận lời tham gia những chương trình phù hợp với sức khỏe và lịch trình, thỉnh thoảng xuất hiện trong các đêm nhạc, chương trình giao lưu hoặc hoạt động dành cho khán giả yêu bolero. Với bà, ca hát không đơn thuần là công việc mà còn là niềm vui, là cách duy trì sự kết nối với công chúng đã yêu thương mình suốt nhiều thập kỷ.

Nữ danh ca cũng thẳng thắn chia sẻ về những chuẩn bị cho chặng đường cuối đời. Bà cho biết đã chủ động mua sẵn một lô đất tại khu vực Quận 9 (cũ), TP.HCM để làm nơi an nghỉ sau này. Giao Linh muốn tự thu xếp những việc có thể chuẩn bị trước, tránh để người thân phải vất vả hay bối rối khi mình qua đời. Bà cũng không có ý định vào viện dưỡng lão mà muốn duy trì cuộc sống riêng, được ở trong không gian quen thuộc và gần gũi với gia đình.

Danh ca Giao Linh vẫn đi diễn ở những chương trình phù hợp

Ảnh: Tổng hợp