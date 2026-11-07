6 nam thần đình đám của màn ảnh Hàn: Mặc kệ bê bối, Kim Soo Hyun vẫn "chung mâm" với Hyun Bin, Lee Min Ho

Hàn Quốc là một trong những nền công nghiệp giải trí có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á và trên thế giới. Từ những bộ phim truyền hình gây sốt đến các tác phẩm điện ảnh được vinh danh tại những liên hoan phim quốc tế, nhiều nam diễn viên xứ kim chi đã xây dựng được tên tuổi vượt ra ngoài biên giới quê nhà. Không chỉ có ngoại hình cuốn hút, họ còn có phong cách diễn xuất riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho màn ảnh Hàn.

Lee Min Ho

Nhắc đến những tài tử tiêu biểu của làn sóng Hallyu, Lee Min Ho là cái tên khó bỏ qua. Bộ phim Vườn Sao Băng đã đưa tên tuổi Lee Min Ho đến gần với khán giả châu Á, biến anh trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hàn. Dù thường đảm nhận những nhân vật có xuất thân giàu có, Lee Min Ho vẫn tạo được sức hút nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng thể hiện những chuyển biến tình cảm của nhân vật. Không chỉ vậy, sức ảnh hưởng của anh còn lan rộng sang lĩnh vực quảng cáo, thời trang và các hoạt động quốc tế.

Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun được xem là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của truyền hình Hàn Quốc và nổi tiếng rộng rãi sau khi đóng Vì Sao Đưa Anh Tới. Không dừng lại ở dòng phim tình cảm, Kim Soo Hyun còn chứng minh khả năng biến hóa qua Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Điên Thì Có Sao và Nữ Hoàng Nước Mắt. Anh có thể hóa thân vào những vai diễn lãng mạn, hài hước hoặc nhiều giằng xé tâm lý. Khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt cùng cách xử lý thoại tự nhiên là những yếu tố giúp Kim Soo Hyun duy trì vị thế trong ngành giải trí.

Hyun Bin

Hyun Bin là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu phim Hàn. Anh từng tạo dấu ấn qua Tôi Là Kim Sam Soon, sau đó tiếp tục gặt hái thành công với Khu Vườn Bí Mật và Hạ Cánh Nơi Anh. Sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng phong thái điềm đạm, Hyun Bin thường được giao những nhân vật có khí chất mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh không bó hẹp bản thân trong một kiểu vai mà liên tục thử sức với nhiều thể loại, từ hài lãng mạn đến hành động và hình sự, gồm các bộ phim như Cuộc Đàm Phán Sinh Tử và Cộng Sự Bất Đắc Dĩ.

Song Kang Ho

Khác với những tài tử nổi tiếng nhờ hình tượng nam thần, Song Kang Ho được xem là một trong những gương mặt bảo chứng diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc. Anh có khả năng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật, từ người lao động bình thường đến những con người bị đẩy vào hoàn cảnh éo le qua những bộ phim như Ký Sinh Trùng, Hồi Ức Kẻ Sát Nhân, Quái Vật Sông Hàn. Chính những đóng góp của tài tử sinh năm 1967 này đã giúp đưa điện ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả trên toàn cầu.

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun là một trong những diễn viên Hàn Quốc có sự nghiệp quốc tế nổi bật nhất. Tại quê nhà, anh được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh chất lượng như Kẻ Nội Gián, Ác Quỷ Đối Đầu và Hoàng Đế Giả Mạo. Trong khi ở Hollywood, anh từng góp mặt trong G.I. Joe: Retaliation và nhiều dự án quốc tế khác. Điểm mạnh của Lee Byung Hun nằm ở khả năng thể hiện những nhân vật phức tạp, có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Anh có thể chuyển từ hình tượng lạnh lùng, nguy hiểm sang những vai diễn giàu cảm xúc mà không tạo cảm giác gượng ép.

Lee Jung Jae

Sở hữu phong thái trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh cùng khả năng diễn xuất giàu chiều sâu, Lee Jung Jae thường được giao những nhân vật có nội tâm phức tạp. Trước khi trở thành ngôi sao quốc tế, anh đã ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Đội Quân Siêu Trộm, Ác Quỷ Đối Đầu, Thế Giới Mới. Tên tuổi Lee Jung Jae thực sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu sau thành công của Trò Chơi Con Mực, đồng thời còn giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Emmy năm 2022.