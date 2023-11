Bị nói "đì" thí sinh, host Kỳ Duyên khó thế nào ở tập mở màn KOC VIETNAM 2023?

Sau nhiều ngày chờ đợi, những diễn biến trong tập 1 KOC VIETNAM 2023 đã chính thức được lên sóng. Ngoài phần thực hiện thử thách của top 20 thì những phát ngôn của host Kỳ Duyên cùng 2 master Mai Ngô - Luna Đào cũng trở thành đề tài khiến khán giả bàn tán.

Trong trailer chính thức của chương trình, host Kỳ Duyên bị 1 thí sinh nhận xét: "Mình thấy là giám khảo Kỳ Duyên hơi đì trong chương trình này". Chính vì câu nói này, khán giả cũng tò mò thực tế Hoa hậu Kỳ Duyên khó như thế nào trong tập mở màn.

Kỳ Duyên xuất hiện quyền lực bên 2 master và khách mời trong tập 1 KOC VIETNAM 2023

Có thể thấy, host Kỳ Duyên đã làm tốt vai trò của mình khi truyền đạt kinh nghiệm và góp ý chân thành cho các KOC tham gia chương trình. Song song đó, có những lúc Kỳ Duyên khó tính khi công khai nhắc nhở và chỉ ra lỗi sai của thí sinh.

Theo đó, cô đã nhắc Huỳnh Bảo giữ trật tự khi anh chàng thu âm quá lớn làm ảnh những đến những bạn xung quanh. Trên sóng chương trình, Kỳ Duyên nghiêm túc nói: "Em điều chỉnh lại giọng nói để không ảnh hưởng các bạn".

Huỳnh Bảo bị Kỳ Duyên nhắc nhở vì làm ồn ảnh hưởng đến các thí sinh khác

Không chỉ thế, Kỳ Duyên còn yêu cầu một thí sinh khác dọn dẹp và sắp xếp lại khu vực quay phim vì rất bừa bộn. Host của KOC VIETNAM nhắc nhở thí sinh: "Chị biết em rất vội nhưng mà set này lên sóng thì mọi người đang theo dõi cách làm việc của em. Đồ đạc phải sắp xếp lại, không vứt lung tung".

Đồ đạc của 1 KOC bày ra bừa bộn khiến Kỳ Duyên phải nghiêm túc nhắc nhở

Kỳ Duyên yêu cầu thí sinh dọn dẹp khu vực ghi hình của mình

Đến phần nhận xét các thí sinh, giữa Kỳ Duyên và 2 master Luna Đào và Mai Ngô cũng xuất hiện những lời nhận xét trái chiều. Nàng hậu thẳng thắn thể hiện sự thất vọng với bài thi của Ngọc Kem: "Với profile phiên livestream tiền tỷ thì sản phẩm này hơi tai nạn" khiến cô nàng có biểu cảm buồn bã. Sau khi xem xong bài thi của Reency Ngô - thí sinh có hơn 11 triệu người theo dõi trên mạng xã hội thì Kỳ Duyên lắc đầu và thốt lên: "Hơi đáng tiếc nhỉ".

Đối với các KOC khác, Kỳ Duyên cũng nghiêm túc chỉ ra lỗi phát âm sai tên nhãn hàng, góc quay thiếu logo, than vãn không đúng chỗ... Nhìn chung, Kỳ Duyên có yêu cầu cao và gắt gao so với 2 master và khách mời, tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng nàng hậu đang làm đúng vai trò của mình, góp ý để giúp thí sinh tiến bộ chứ chưa thể gọi là "đì".

Biểu cảm của Kỳ Duyên khi xem phần thi của Reency Ngô

Trong tập 1, Kỳ Duyên nghiêm túc nhận xét thí sinh chứ chưa có yêu cầu nào quá đáng

Sau mùa đầu tiên vô cùng thành công, KOC VIETNAM đã chính thức trở lại với chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp các KOC thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOC tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

