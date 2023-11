KOC VIETNAM: Mai Ngô đang phát biểu thì "đứng hình" vì Luna Đào tuyên bố từ chối lắng nghe

Ekip sản xuất chương trình thực tế KOC VIETNAM 2023 vừa hé lộ trích đoạn đầy kịch tính, có đầy đủ drama giữa thí sinh với Host Kỳ Duyên và các Master Luna Đào - Mai Ngô.

Đáng chú ý nhất là tình huống Mai Ngô bất ngờ nhận xét rằng Luna Đào đã phá bỏ format của chương trình. Khi Mai Ngô đang trình bày quan điểm thì Luna Đào cắt ngang: "Luna xin từ chối lắng nghe điều này, nếu Mai thấy bạn xứng đáng có thể chừa 1 chỗ cho bạn ở trước đó".

Bị Luna cắt ngang lời nói, Mai Ngô rơi vào tình huống "bị đứng hình". Tiếp đến, Mai Ngô khẳng định: "Thế thì Luna đã sai lầm rồi". Luna Đào tiếp lời: "Luna hy vọng bạn sẽ không rơi nước mắt vì điều này".

Luna Đào - Kỳ Duyên - Mai Ngô

Nghe Luna Đào chia sẻ, Mai Ngô lắc đầu thể hiện sự bất lực. Chỉ với vài giây nói qua nói lại, khán giả thấy rõ không khí căng thẳng giữa 2 Master là Luna Đào và Mai Ngô.

Luna Đào

Mai Ngô

Bên cạnh đó, Host Kỳ Duyên cũng bị các thí sinh Reency Ngô, Thu Trà ám chỉ là quá khó tính, cố tình "đì người khác" trong chương trình.

Sau khi nghe Kỳ Duyên nhận xét không tốt về clip của mình, Reency Ngô đáp ngay mà chẳng kiêng nể bất kỳ ai: "Giám khảo Kỳ Duyên hơi đì trong chương trình này". Liệu Kỳ Duyên sẽ phản ứng thế nào khi bị thí sinh công kích công khai?

Chương trình thực tế KOC VIETNAM 2023 là cuộc thi tìm kiếm và đào tạo thế hệ KOC - Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt đầu tiên tại Việt Nam trong thời đại 4.0.

Kỳ Duyên

Reency Ngô

Thu Trà

Sau nhiều mong đợi, chương trình chính thức quay trở lại với chủ đề: Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh. Các thông tin về chương trình, vui lòng truy cập tại: kocvietnam.vn.

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác. Cùng đón xem KOC VIETNAM 2023, phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20h30 ngày 03/11/2023 trên YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn.