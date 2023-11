Luna Đào đọ sắc với Kỳ Duyên, Mai Ngô lên tiếng về chuyện livestream bán hàng giống dàn Hoa hậu

Tối 1/11, chương trình KOC VIETNAM 2023 đã tổ chức buổi họp báo công bố phát sóng, đồng thời giới thiệu bộ ba quyền lực gồm: Host Kỳ Duyên và 2 Master Mai Ngô - Luna Đào.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên diện trang phục kín mít xong vẫn chiếm trọn spoltight bởi nhan sắc ngày càng mặn mà. Luna Đào cũng không hề kém cạnh khi diện chiếc váy ngắn khoe trọn đôi chân dài thon thả.

Luna Đào - Mai Ngô - Kỳ Duyên

Về phần Mai Ngô, Á hậu của Miss Grand Vietnam xuất hiện trên thảm đỏ cùng chiếc váy đỏ nổi bần bật. Nói về việc tham gia chương trình với vai trò Master, Mai Ngô bày tỏ: "Mai đã xem chương trình KOC VIETNAM mùa trước và cảm thấy rất thích. KOC VIETNAM giúp tìm ra những gương mặt tài năng mới, đây là sân chơi rất thú vị cho giới trẻ".

Nói về việc một số Hoa hậu, Á hậu hiện nay có nhận livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm, Mai Ngô chia sẻ: "Đối với Mai thì cái việc livestream bán hàng chẳng có gì sai cả. Mai thấy có nhiều người cũng là Hoa hậu, Á hậu livestream bán hàng rồi. Mai thấy các bạn ấy làm rất tốt việc livestream bán hàng và kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Trong tương lai, nếu nhận được những lời mời livestream bán hàng phù hợp thì Mai vẫn sẽ nhận thôi. Cái này còn tùy duyên và còn phải xem là nó có phù hợp với mình không nữa".

Mai Ngô diện váy đỏ cực nổi bật

Cô nàng ủng hộ chuyện các Hoa hậu, Á hậu livestream bán hàng online

Mai Ngô được nhận định là "gà chiến" đội Thanh Hằng trong chương trình The New Mentor. Hơn hết, cô cũng là "tấm chiếu từng trải" ở nhiều show thực tế khác nhau, còn có kinh nghiệm dẫn dắt các thí sinh. Mai Ngô từng gây ấn tượng khi đưa Dịu Thảo chiến thắng Miss International Queen Vietnam 2022. Đêm Chung kết The New Mentor còn chưa diễn ra, việc Mai Ngô được công bố là master ở KOC VIETNAM 2023 được khán giả bàn luận rôm rả.

KOC VIETNAM 2023 còn đánh dấu màn comeback bùng nổ của "Barbie làng giải trí" Luna Đào. Là gương mặt thân quen của nhiều tín đồ làm đẹp, việc Luna Đào dẫn dắt một team riêng ở chương trình thực tế khiến người hâm mộ thích thú trông đợi. Khả năng hoạt ngôn và "chặt chém" của Luna Đào hứa hẹn sẽ bùng nổ khi ngồi trên ghế master của mùa thi năm nay.

Luna Đào

Hoa hậu Kỳ Duyên

Từng là giám khảo ở KOC VIETNAM mùa đầu tiên, màn tái xuất của Hoa hậu Kỳ Duyên trong show thực tế năm nay với cương vị mới khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Ở KOC VIETNAM 2023, Kỳ Duyên sẽ là Host và giám khảo, là người dẫn dắt cuộc đua của 2 team master xuyên suốt chương trình. Trong nhiều tình huống, host sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng về việc một thí sinh được ở lại hay phải rời đi. Có thể thấy, Kỳ Duyên nắm giữ quyền lực cực lớn trong lần trở lại với KOC VIETNAM năm nay.

KOC VIETNAM 2023 mong muốn hướng tới những tân binh KOC thế hệ mới, có triển vọng nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc chuyên nghiệp với nhãn hàng. Cùng với đó, chương trình vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ kiến thức về nghề KOC cho khán giả, là cầu nối giữa nhãn hàng, sàn TMĐT với người tiêu dùng bởi những nội dung review hấp dẫn.

Reency Ngô

Vũ Dino

Dàn TikToker xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt chương trình

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác.

Với sự tham gia của hàng loạt KOC đang thu hút sự chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng như Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat), Ngọc Kem, Thiện Nhân, Phương Oanh Daily, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường, Ngọc Kem. KOC VIETNAM 2023 sẽ đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn và tạo nên một sân chơi thật sự chất lượng cho các KOC tài năng.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên YouTube SuperShow Official và Fanpage Kenh14.vn, bắt đầu từ ngày 3/11/2023.