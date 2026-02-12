Bí kíp làm cỗ, mâm cúng Tết nhanh mà đủ đầy của mẹ đảm 9x được dân mạng học hỏi

Không cần dậy từ mờ sáng, không tất bật cả buổi, cũng chẳng phải “đầu tắt mặt tối” trong căn bếp, mâm cỗ Tết của chị Nguyễn Huyền Trang (Hà Nội) vẫn đủ món, gọn gàng chỉ trong khoảng 2 tiếng. Bí quyết của bà mẹ hai con này nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình đang loay hoay với bài toán thời gian và áp lực chuẩn bị mâm cúng .

Trang cho biết năm nào chị cũng chuẩn bị mâm cỗ đầy đặn cho các dịp quan trọng như 23 tháng Chạp, tất niên, mùng 1 Tết … Tuy nhiên, thay vì dành cả ngày trong bếp, chị chọn cách làm khoa học để tiết kiệm tối đa thời gian.

“Hôm cúng ông Công ông Táo vừa rồi, ban đầu tôi định để sáng hôm sau làm lễ cúng nhưng hôm đó xong việc sớm nên 4 giờ chiều bắt tay vào luôn. Tính ra chỉ 2 tiếng là xong tất cả, đỡ mất nguyên buổi sáng hôm sau”, chị kể.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo được chị Trang chuẩn bị trong 2 tiếng.

Cách tính thời gian của chị Huyền Trang khiến nhiều người bất ngờ, đó là 5 phút đầu tiên để lên danh sách món và chia nhóm thực phẩm cần mua; 1 tiếng đi chợ (nếu không “buôn chuyện” thì chỉ 30 phút); 1 tiếng nấu nướng, bày biện, trong đó có cả thời gian tranh thủ đón con đi học về.

Đúng 18h, mâm cỗ được bày lên bàn thờ thắp hương. 19h mọi việc hoàn tất, chồng đi thả cá, đưa con đi học thêm, hai vợ chồng thong thả hạ lễ, thụ lộc.

Bí quyết đầu tiên và cũng là điều chị Trang nhấn mạnh nhiều lần chính là lên list (lên danh sách). Theo chị, đây là bước quan trọng nhất, quyết định tốc độ của cả quá trình chuẩn bị.

“Nếu vừa đi chợ vừa nghĩ xem nấu gì thì rất mất thời gian. Có khi mua rau ở hàng này xong, sang hàng khác lại nảy ra món mới rồi phải quay lại mua thêm. Tôi luôn lên danh sách sẵn trong điện thoại, lưu trên Google Keep hoặc phần Ghi chú. Hằng năm chỉ cần tìm ‘23 Tết’ hay ‘mùng 1 Tết' là ra ngay, chỉ mất khoảng 5 phút chỉnh sửa lại cho phù hợp”, chị chia sẻ.

Chị Trang liệt kê những món cần làm và những thứ cần mua.

Không chỉ liệt kê món ăn, chị còn chia nhóm nguyên liệu theo tính chất để tiện mua sắm. Ví dụ, các loại rau cho món xào, món canh sẽ gom chung một mục; thực phẩm khô, đồ gia vị tách riêng. Nhờ đó, khi vào chợ, chị chỉ cần ghé đúng khu vực, mua một lượt rồi chuyển sang nơi khác, không phải vòng lại.

Với những món cầu kỳ hoặc gia đình không có nhu cầu ăn nhiều như xôi, giò, bánh chưng…, chị ưu tiên mua sẵn ở nơi quen biết. “Cái gì người ta làm ngon hơn và mình không cần quá nhiều thì nên mua, đỡ tốn thời gian”, chị nói. Thậm chí, những nguyên liệu có thể “xin” được từ mẹ chồng, người nấu ăn rất khéo, chị cũng tận dụng để giảm tải công việc.

Bên cạnh việc lên danh sách, Trang còn xây dựng lịch trình cụ thể theo khung giờ cố định của các thành viên trong gia đình. Biết 17h phải đón con, chị sắp xếp đi chợ trước đó. Khi con về nhà xem tivi hoặc chơi, chị tranh thủ nấu nướng; trong lúc nấu cỗ cũng chuẩn bị luôn bữa tối cho con. 18h30, con vào bàn ăn để kịp 19h đi học thêm. Mọi việc diễn ra theo đúng “timeline” đã định.

“Quan trọng nhất là phải ước lượng được thời gian cho từng việc. Việc nào có giờ cố định như đón con, cho con đi học thì phải ưu tiên. Khi mình quen với nhịp này rồi, mọi thứ trôi rất nhanh”, chị đúc kết.

Mâm cỗ chay được đẹp mắt, được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn.

Mâm cỗ mặn với các món truyền thống ngày Tết.

Không chỉ dừng lại ở khâu chuẩn bị, chị Trang còn chia sẻ bí quyết bày biện để mâm cỗ nhìn bắt mắt hơn mà không tốn nhiều công sức. Chị gợi ý sử dụng bộ bát đĩa hoa mặt trời, loại có họa tiết sẵn tạo cảm giác rực rỡ: “Có bộ này rồi, kể cả không khéo bày cũng thành đẹp” .

Với những món thiếu màu xanh, chị đặt thêm lá xà lách bên dưới để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể mâm cỗ trông tươi tắn hơn. Chỉ cần một chút chú ý về màu sắc và cách sắp xếp là mâm cúng đã đủ đầy, hài hòa.

Bài chia sẻ của chị Huyền Trang nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bà nội trợ bày tỏ sự đồng cảm khi Tết đến là chuỗi ngày “chạy deadline” việc nhà. “Đọc mà thấy được khai sáng, hóa ra vấn đề là ở khâu lên list” , một tài khoản bình luận. Người khác hài hước: “Em đi chợ 30 phút mà về vẫn thiếu đủ thứ, chắc phải học chị cách chia nhóm thực phẩm”.

Không ít người thừa nhận lâu nay mình mất thời gian vì thiếu kế hoạch. “Toàn ra chợ mới nghĩ nấu gì, xong đi vòng vòng mỏi chân. Từ nay phải lập list trước như chị Trang mới được”, một cư dân mạng chia sẻ.

Chị Nguyễn Huyền Trang khiến dân mạng trầm trồ khi chia sẻ bí kíp làm mâm cỗ Tết nhanh, gọn , vẫn đủ đầy, đẹp mắt.

Giữa nhịp sống bận rộn của đô thị, khi nhiều gia đình trẻ vừa phải cân bằng công việc, con cái, vừa muốn giữ nếp truyền thống, câu chuyện của chị Nguyễn Huyền Trang mang đến một góc nhìn thực tế, làm cỗ Tết không nhất thiết phải vất vả, nếu biết sắp xếp khoa học.