Bi kịch của đứa trẻ đi làm từ năm 16 tuổi: "Trả bao nhiêu tiền cho công sinh thành là đủ?"

Trên đời này, có những câu hỏi mà mỗi chữ thốt ra đều mang theo vị mặn của nước mắt và sự khô khốc của một trái tim đã vỡ vụn. Trên mạng xã hội Threads, một cô gái đã đặt ra một câu hỏi khiến hàng ngàn người phải lặng đi: "Muốn cắt đứt với mẹ thì trả bao nhiêu tiền cho công sinh thành là đủ ạ?".

Đó không phải là sự xấc xược, mà là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà mình đang ở.

Công sinh thành đáng giá bao nhiêu?

Bài đăng được rất nhiều người quan tâm

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, những đêm thức trắng chăm con lúc ốm, những bát cơm nuôi ta lớn khôn... vốn dĩ là những khoản nợ ân tình mà cả đời này không người con nào trả hết. Nhưng, khi một đứa con buộc phải mang tiền bạc ra để định giá tình thâm, đó là lúc nó hiểu rằng: Sợi dây huyết thống đã trở thành chiếc xiềng xích siết chặt lấy sự sống của nó.

"Em bắt đầu đi làm từ năm 16 tuổi rồi ạ, em hiện đang sống với mẹ cùng gia đình mới của mẹ. Nơi này không còn là gia đình của em nữa. Ba dượng em rất không hợp với em, mẹ đứng giữa rất khó xử và mẹ nghiêng về phía dượng nhiều hơn. Mẹ và gia đình của mẹ rất hạnh phúc dù là có em hay không. Đó là lý do em không còn muốn dây dưa hay ở lại nữa ạ" , lời tâm sự của cô gái.

Khi ngôi nhà trở thành "nơi trú ngụ của người lạ"

Nỗi đau đớn nhất không phải là mẹ đi bước nữa, mà là khi đứa con nhận ra mình là một "kẻ thừa" trong bức tranh hạnh phúc mới của mẹ. "Mẹ và gia đình mẹ rất hạnh phúc dù là có em hay không", câu nói này mang sức sát thương lớn hơn bất kỳ nhát dao nào. Nó là sự xác nhận cho một thực tế nghiệt ngã: Sự tồn tại của đứa con giờ đây là một gánh nặng, một vật cản trên con đường tìm kiếm hạnh phúc riêng của đấng sinh thành.

Đi làm từ năm 16 tuổi – cái tuổi lẽ ra phải được lo ăn, lo học, thì cô gái này đã phải tự mình đối mặt với bão giông để không phải mang tiếng "ăn bám" một gia đình vốn chẳng còn dành cho mình.

Ranh giới giữa "hiếu thảo" và "nợ nần"

Trong xã hội chúng ta, "công sinh thành" thường được dùng như một quyền lực tối thượng để ép buộc con cái phải cam chịu mọi bất công. Nhưng liệu tình yêu thương có thể đo đếm bằng tiền mặt? Nếu mẹ chọn hạnh phúc riêng và để mặc con bơ vơ trong sự ghẻ lạnh của cha dượng, thì "công sinh" ấy liệu có còn đi kèm với "công dưỡng" đúng nghĩa?

Khi đứa trẻ hỏi "trả bao nhiêu tiền là đủ", thực ra nó đang muốn mua lại sự tự do. Nó muốn trả hết những bát cơm, những manh áo mình từng nhận để đổi lấy một cuộc đời không còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, để không còn phải thấy mình là vật cản của mẹ mình.

Ám ảnh về sự lựa chọn: Mẹ chọn dượng, con chọn ra đi

Sự nghiêng về phía dượng của người mẹ chính là nhát cắt cuối cùng vào sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại. Khi người mẹ chọn đứng về phía người đàn ông mới thay vì bảo vệ giọt máu của mình, bà đã vô tình đẩy con mình vào một cuộc mặc cả tài chính để đoạn tuyệt tình thân.

Sự ám ảnh không nằm ở số tiền bao nhiêu, mà nằm ở chỗ: Đến một ngày, tiền bạc lại trở thành thứ nhẹ nhàng hơn cả tình mẫu tử.

Công sinh thành là vô giá, nhưng không có nghĩa là bạn phải trả bằng cả cuộc đời đau khổ. Nếu một ngôi nhà không còn hơi ấm, nếu sự hiện diện của bạn khiến người khác "khó xử", thì việc ra đi không phải là bất hiếu, mà là sự tự giải cứu.

Đừng định giá bản thân qua số tiền bạn trả cho mẹ. Số tiền đó có thể là 10 triệu, 100 triệu hay cả tỷ đồng, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ "đủ" nếu người nhận vẫn coi bạn là một khoản nợ. Hãy trả một con số mà bạn cảm thấy lương tâm mình bình yên, rồi nhẹ nhàng bước đi.

Bạn không có lỗi khi mẹ bạn không chọn bạn. Đó là sự thiếu bản lĩnh của người lớn, không phải sự thiếu sót của bạn.

"Công sinh thành" nên là ngọn nến sưởi ấm tâm hồn con cái, chứ không nên là ngọn đuốc thiêu rụi tương lai của chúng. Trả bao nhiêu là đủ? Câu trả lời nằm ở giây phút bạn dám bước ra khỏi cánh cửa đó, sống một cuộc đời rực rỡ và không bao giờ để con cái mình phải đặt ra câu hỏi cay đắng này một lần nữa.