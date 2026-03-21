Những ngày qua, cái tên Meghan Markle lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán, nhưng lần này không phải vì những phát ngôn về hoàng gia mà là vì bản hợp đồng triệu đô với Netflix đang có dấu hiệu sóng gió. Giữa lúc hàng loạt mặt báo bóc trần thái độ làm việc được cho là "có vấn đề" của nữ công tước xứ Sussex trong các cuộc họp trực tuyến, cô lại chọn cách xuất hiện đầy kiêu hãnh tại một sự kiện phi lợi nhuận.

Đằng sau bộ váy cúp ngực thanh lịch và nụ cười không chút gượng gạo ấy, thực hư câu chuyện mâu thuẫn với "ông lớn" streaming là gì? Liệu những lời buộc tội kia có phần khắt khe với một người phụ nữ đang phải xoay sở giữa sự nghiệp và gia đình, hay đó thực sự là giọt nước tràn ly cho một mối quan hệ hợp tác đang dần cạn kiệt nhiệt huyết?

Nụ cười kiêu hãnh giữa tâm bão dư luận

Như một cách để đáp trả lại những ồn ào bủa vây, Meghan Markle đã chọn cách bước ra ngoài và đối diện trực tiếp với ống kính truyền thông. Tham dự sự kiện thường niên lần thứ 34 của Liên minh Quyền Trẻ em (Alliance for Children’s Rights) tổ chức tại khách sạn Beverly Wilshire lộng lẫy vào hôm thứ Năm vừa qua, cô dường như muốn nhắn nhủ rằng những giông bão ngoài kia không thể quật ngã được mình.

Diện một chiếc váy cúp ngực màu xanh dương tối giản nhưng sang trọng, nhấn nhá cùng khuyên tai và vòng tay vàng tinh tế, cựu diễn viên luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Khung hình càng trở nên ấm áp hơn khi cô thân thiết tạo dáng bên cạnh người bạn thân Kelly McKee Zajfen – người đang diện chiếc váy đen ôm sát khoe khéo bụng bầu vượt mặt.

Sự xuất hiện rạng rỡ và điềm tĩnh này diễn ra ngay sau khi tờ Variety tung ra một bài báo gay gắt, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa vợ chồng cô và Netflix, đồng thời tiết lộ nền tảng này vừa mới cắt đứt quan hệ với thương hiệu phong cách sống "As Ever" của cô do series "With Love, Meghan" bị hủy bỏ vì tỷ suất người xem lẹt đẹt.

Nỗi lúng túng của mẹ bỉm sữa hay thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp?

Tâm điểm của cuộc tranh cãi xoay quanh những lời tố cáo từ nội bộ Netflix, cho rằng thái độ của vợ chồng công tước "đã làm phật lòng nhiều người" và tâm trạng chung tại tòa nhà lúc này là "chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi". Đáng chú ý nhất là chi tiết các nguồn tin khẳng định Meghan thường xuyên "biến mất" khỏi các cuộc họp Zoom mỗi khi cảm thấy bị xúc phạm.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề dưới góc độ đa chiều hơn, lời giải thích từ luật sư của cô, ông Michael J. Kump, lại mở ra một thực tế rất đỗi đời thường và chua xót. Làm việc tại nhà trong khi phải chăm sóc hai đứa trẻ hiếu động mới 4 và 6 tuổi chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Bất cứ ai từng trải qua cảnh vừa lạch cạch gõ phím, vừa họp hành căng thẳng mà con nhỏ bất thình lình lao vào phòng khóc ré lên đòi mẹ, có lẽ đều thấu hiểu được sự lúng túng tột độ này.

Việc phải đột ngột tắt camera hay tắt micro không hẳn là thái độ chảnh chọe, mà đôi khi chỉ là phản xạ tự nhiên của một người mẹ muốn che chắn cho đội ngũ của mình khỏi sự ồn ào, xao nhãng không đáng có từ lũ trẻ. Những gián đoạn bất đắc dĩ ấy là mảng màu chân thực nhất trong bức tranh công sở thời đại mới, nơi ranh giới giữa công việc và gia đình mỏng manh hơn bao giờ hết.

Bài báo còn đẩy câu chuyện đi xa hơn khi miêu tả Meghan thường xuyên nói xen vào, "biên tập" lại ý kiến của hay có những cái chạm tay, chạm đùi để ngắt lời chồng giữa các cuộc họp. Những hành động này nhanh chóng bị quy chụp là thói quen thích kiểm soát. Thế nhưng, luật sư Kump đã đanh thép phản bác, cho rằng những cáo buộc này cố tình được thêu dệt để hùa theo định kiến kỳ thị nữ giới, nhào nặn cô thành hình tượng một người vợ thích ra lệnh và lấn át chồng.

Chính Vương tử Harry cũng thẳng thắn khẳng định trên Variety rằng những đồn đoán này là "hoàn toàn sai sự thật". Ngay cả tin đồn về việc đồng Giám đốc điều hành Netflix, Ted Sarandos, "phát ngấy" đến mức yêu cầu phải có luật sư khi gọi điện cho Meghan cũng đã bị chính người phát ngôn của Netflix phủ nhận là "hoàn toàn không chính xác". Trên thực tế, nhiều nguồn tin thân cận vẫn xác nhận mối quan hệ công việc giữa họ rất tốt đẹp, thậm chí hai gia đình còn thường xuyên giao lưu vì là hàng xóm tại khu Montecito.

Dẫu bản hợp đồng 100 triệu đô ký năm 2020 đã trải qua nhiều thăng trầm, có dự án thành công rực rỡ nhưng cũng có những cú trượt dài, thì cặp đôi vẫn đang tiếp tục phát triển các kịch bản mới qua công ty Archewell Productions. Sau tất cả những ồn ào bóc phốt chốn công sở, có lẽ điều chúng ta cần chậm lại để suy ngẫm là sự cảm thông dành cho những người phụ nữ đang phải gồng mình cân bằng giữa tham vọng sự nghiệp và thiên chức làm mẹ đầy nhọc nhằn.