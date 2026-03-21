Những ngày qua, truyền thông phương Tây lại được phen xôn xao trước thông tin sếp lớn của Netflix đã thẳng tay "hủy theo dõi" (unfollow) Meghan Markle trên mạng xã hội ngay sau khi nền tảng này quyết định cắt đứt quan hệ với thương hiệu phong cách sống tâm huyết của cô. Đằng sau cái nhấn nút hủy theo dõi tưởng chừng nhỏ nhặt ấy là cả một câu chuyện dài về sự trượt dốc không phanh, những dự án ế khách và cả những lời đồn thổi về thái độ làm việc khiến người trong cuộc ngán ngẩm.

Từ cái nhấn nút "hủy theo dõi" đầy ẩn ý của giới chóp bu

Câu chuyện bắt đầu nóng lên khi giới thạo tin phát hiện ra Ted Sarandos - Giám đốc điều hành của Netflix, người từng được cho là một trong những nhân vật "chóp bu" đầu tiên nhấn nút theo dõi khi Nữ tước xứ Sussex hào hứng quay trở lại mạng xã hội vào đầu năm nay - nay đã âm thầm xóa tên cô khỏi danh sách quan tâm của mình. Không chỉ cá nhân Meghan, ngay cả tài khoản thương hiệu phong cách sống mang tên As Ever của cô cũng bị "bay màu" khỏi tầm mắt của vị sếp quyền lực này.

Thậm chí, Giám đốc nội dung của Netflix là Bela Bajaria cũng được cho là đã có động thái tương tự từ tháng trước. Dù một số nguồn tin chống chế rằng Sarandos vốn dĩ chưa từng theo dõi Meghan hay As Ever ngay từ đầu, và vợ của ông - bà Nicole Avant vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường với cô, nhưng trong thế giới Hollywood đầy toan tính, động thái lạnh nhạt trên mạng xã hội giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó như một giọt nước tràn ly, ngầm khẳng định rằng mối lương duyên ngọt ngào ngày nào giữa Netflix và "đứa con" mang tên As Ever đã chính thức đi đến hồi kết.

Giấc mộng "bà hoàng lifestyle" vỡ vụn vì... ế khách

Thực tế phũ phàng là sự rạn nứt này không diễn ra trong một sớm một chiều. Quyết định dứt tình của Netflix với thương hiệu As Ever diễn ra chỉ vài tuần sau khi chương trình truyền hình thực tế về phong cách sống của Meghan mang tên With Love, Meghan bị tuyên bố hủy bỏ không thương tiếc. Lý do được đưa ra vô cùng thực tế và cũng đầy chua chát: Tỷ suất người xem quá lẹt đẹt. Trong ngành công nghiệp giải trí nơi những con số biết nói quyết định sự sống còn, không một ông lớn nào sẵn sàng đổ tiền tỷ vào một dự án không mang lại lợi nhuận.

Một nguồn tin trong ngành thẳng thắn chia sẻ rằng, khi show diễn không thể tiếp tục, việc duy trì mối quan hệ đối tác kinh doanh với thương hiệu ăn theo nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù phía Netflix vẫn giữ thái độ ngoại giao, khéo léo phát ngôn rằng họ "rất vui vì đã góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Meghan" và chúc cô phát triển As Ever độc lập đúng như dự định ban đầu, nhưng ai tinh ý cũng hiểu đó chỉ là một lời chia tay lịch sự được bọc đường.

Khán giả hiện đại rất thông minh, họ cần những nội dung thực sự truyền cảm hứng, có giá trị chiều sâu thay vì chỉ tò mò về cuộc sống hào nhoáng bề ngoài của một cựu thành viên hoàng gia.

Sự ngán ngẩm chốn hậu trường và những bản hợp đồng vớt vát

Căng thẳng chưa dừng lại ở đó khi tờ Variety còn tung ra một tin đồn chấn động: Ted Sarandos đã "chán ngấy" cách làm việc của vợ chồng Công tước xứ Sussex và thậm chí từ chối nói chuyện trực tiếp với Meghan nếu không có sự hiện diện của luật sư. Song song đó, Giám đốc nội dung Bela Bajaria cũng bị đồn thổi là đã quá mệt mỏi với thỏa thuận béo bở nhưng kém hiệu quả này.

Ngay lập tức, cả người phát ngôn của Netflix và đại diện pháp lý của Meghan đều phải vội vã lên tiếng bác bỏ, gọi đây là những thông tin "hoàn toàn sai sự thật" và "bịa đặt trắng trợn". Bà Bajaria thậm chí còn phải đăng đàn xoa dịu dư luận bằng cách khen ngợi Archewell (công ty sản xuất của Harry - Meghan) là một đối tác hợp tác đầy thiện chí. Thực tế, dù đã quay xe với As Ever, Netflix vẫn đang níu giữ hợp đồng với Archewell Productions.

Nhiều nguồn tin nội bộ cho biết mọi thứ vẫn đang ở trạng thái tốt đẹp, với hàng loạt dự án kịch bản và truyền hình thực tế khác vẫn đang nằm trên bàn thảo luận. Tuy nhiên, sau cú trượt chân ê chề của mảng lifestyle, áp lực đè nặng lên đôi vai của Harry và Meghan lúc này là vô cùng lớn. Nếu những dự án sắp tới không thể vớt vát lại niềm tin và tạo ra cú hích thực sự về mặt doanh thu, thì cái ngày mà đế chế truyền thông tỷ đô của cặp đôi này sụp đổ hoàn toàn có lẽ sẽ không còn xa nữa.