Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tin vào việc chọn màu sắc theo ngũ hành trong từng thời điểm. Tháng 2 Âm lịch, còn gọi là tháng Tân Mão, mang hành Mộc đặc trưng tượng trưng cho sự sinh trưởng, khởi đầu và phát triển. Khi năng lượng Mộc lên cao, việc sử dụng màu xanh lá, gam màu đại diện cho hành này có thể giúp cân bằng năng lượng cá nhân, tăng sự thuận lợi trong công việc và đời sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp với màu xanh trong thời điểm này. Dưới đây là 3 con giáp được khuyên nên “kết thân” với màu xanh lá nhiều hơn trong tháng này nếu muốn vận trình có chuyển biến tích cực.

Tháng 2 Âm lịch - tháng Tân Mão có gì đặc biệt?

Trong hệ Can Chi, tháng Tân Mão mang thiên can Tân (thuộc Kim) và địa chi Mão (thuộc Mộc). Đây là một tổ hợp khá thú vị: Kim khắc Mộc nhưng Mộc lại đang vào mùa vượng khí, giống như cây cối mùa xuân dù có chịu tác động vẫn không ngừng sinh sôi. Điều này tạo nên một trạng thái “vừa xung vừa sinh”, khiến năng lượng trong tháng có phần biến động, dễ tạo ra cả cơ hội lẫn thử thách.

Chính vì vậy, việc cân bằng yếu tố Mộc bằng màu sắc cụ thể là màu xanh lá được xem như một cách đơn giản để “thuận theo tự nhiên”, giảm xung khắc và tận dụng được dòng chảy năng lượng tích cực.

1. Tuổi Dậu: Cần xanh lá để giảm xung, giữ ổn định

Người tuổi Dậu trong tháng Mão thường rơi vào trạng thái xung khắc (Mão - Dậu lục xung), dễ gặp những chuyện không như ý: Công việc bị trì hoãn, tâm trạng thất thường hoặc dễ vướng vào thị phi nhỏ.

Màu xanh lá trong trường hợp này không phải để “tăng tốc”, mà là để “giảm nhiệt”. Khi mặc các gam xanh dịu như xanh pastel, xanh olive hay xanh lá nhạt, người tuổi Dậu có thể cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn, ít bị cuốn vào những xung đột không đáng có.

Đôi khi, chỉ cần một chiếc áo sơ mi xanh lá, một chiếc khăn hoặc phụ kiện nhỏ cũng đủ để tạo cảm giác cân bằng. Điều quan trọng là giữ tâm thế ổn định, không nóng vội vì tháng này càng vội càng dễ sai.

2. Tuổi Tý: Mượn Mộc để kích hoạt tài vận

Tý thuộc hành Thủy, mà Thủy sinh Mộc, đây là mối quan hệ tương sinh. Trong tháng Mộc vượng như tháng Tân Mão, người tuổi Tý nếu biết tận dụng năng lượng này sẽ có cơ hội “đẩy vận” khá rõ rệt, nhất là về tài chính và công việc.

Màu xanh lá lúc này giống như một “cầu nối”, giúp dòng năng lượng từ Thủy (bản mệnh) chuyển hóa thành Mộc (thời vận), từ đó tạo ra sự hanh thông. Những người tuổi Tý làm kinh doanh, buôn bán hoặc công việc liên quan đến sáng tạo sẽ càng cảm nhận rõ điều này.

Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần ưu tiên mặc xanh lá trong những ngày quan trọng đi gặp khách hàng, ký kết, phỏng vấn cũng có thể tạo hiệu ứng tích cực. Đây là kiểu “thay đổi nhỏ nhưng dễ thấy kết quả”.

3. Tuổi Hợi: Tăng may mắn, mở rộng cơ hội

Cũng giống tuổi Tý, tuổi Hợi thuộc hành Thủy nên được Mộc nâng đỡ trong tháng này. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tuổi Hợi thường có xu hướng “chậm mà chắc”, nên đôi khi bỏ lỡ cơ hội vì thiếu sự chủ động.

Màu xanh lá không chỉ giúp tăng năng lượng tích cực mà còn tạo cảm giác tươi mới, thúc đẩy tinh thần hành động. Với người tuổi Hợi, việc mặc màu xanh trong tháng này giống như một lời nhắc nhẹ: đã đến lúc bước ra khỏi vùng an toàn.

Đặc biệt, những gam xanh tươi, sáng như xanh lá non, xanh mint sẽ phù hợp hơn, giúp tạo cảm giác trẻ trung, dễ gần từ đó mở rộng các mối quan hệ xã hội, vốn là chìa khóa cho cơ hội mới.

Mặc xanh lá thế nào cho “đúng và đủ”?

Không phải cứ mặc thật nhiều xanh lá là tốt. Điều quan trọng là sự hài hòa và phù hợp với hoàn cảnh. Bạn có thể bắt đầu từ những chi tiết nhỏ như áo, túi xách, giày hoặc phụ kiện. Nếu không quen với màu này, hãy chọn những tông nhẹ, dễ phối để tránh cảm giác “lạc tông”.

Ngoài ra, màu sắc chỉ là yếu tố hỗ trợ. Điều quyết định vẫn là cách mỗi người đối diện với công việc và cuộc sống. Một chiếc áo xanh không thể thay đổi vận mệnh, nhưng có thể giúp bạn tự tin hơn và đôi khi, chính sự tự tin đó lại là bước khởi đầu của may mắn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)