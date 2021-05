Bị dân Mỹ yêu cầu về Anh vì phát ngôn ngông cuồng trong khi các trợ lý hoàng gia kêu gọi từ bỏ tước hiệu, Harry liệu có đường lui?

Trong một chương trình podcast hôm 13/5, Harry đã gây phẫn nộ bởi những phát ngôn gây sốc của mình. Không chỉ lên án chính gia đình hoàng gia, Harry còn có phát biểu ngông cuồng liên quan đến hiến pháp Mỹ.

Theo đó, Công tước xứ Sussex, người đang sống tại bang California, Mỹ, cho biết dù chưa hiểu rõ về Tu chính án I của Mỹ nhưng vị hoàng tử này cho rằng nó thật là "điên rồ". Tu chính án I trong Hiến pháp Mỹ giúp bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và kiến nghị.

Bình luận của Harry khiến nhiều người Mỹ vô cùng giận dữ và đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại đến sống ở nước này, trong khi không muốn tiếp nhận và tôn trọng hiến pháp quốc gia. Nhiều người khác thậm chí kêu gọi Harry "hãy trở về Anh".

Harry bị dân mỹ yêu cầu quay về Anh.

"Nếu không thích hiến pháp của chúng tôi, cậu rời đi lúc nào cũng được. Xin hãy tìm một quốc gia mà cậu không phải đối mặt với mấy quyền lợi điên rồ đó", tài khoản tên Oldflatulence nêu quan điểm.

Tuy nhiên, ngay tại quê hương Anh, Harry cùng vợ cũng không còn được chào đón nữa. Các trợ lý ở Cung điện đang kêu gọi nhà Sussex từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau cuộc tấn công được xem là 'đáng hổ thẹn' mới đây nhất của Harry đối với gia đình mình. Các cận thần hoàng gia cho biết họ có cảm giác "hoang mang và bị phản bội", đồng thời lên án gay gắt những "cuộc tấn công liên tiếp" của nhà Sussex lên gia đình trong thời gian gần đây.

Đặc biệt, họ rất phẫn nộ khi vị hoàng tử 36 tuổi chỉ trích cách dạy con của Thái tử Charles cũng như ngầm ám chỉ cách dạy con của Nữ hoàng Anh và Hoàng tế Philip, người mới qua đời tháng trước. "Họ lấy làm kinh hoàng khi anh ấy có thể làm điều này với Nữ hoàng khi Công tước xứ Edinburgh mới qua đời. Việc Harry kéo ông nội mình vào chuyện này thật quá sốc và đáng hổ thẹn", một phụ tá hoàng gia nhận định.

Hành động của Harry bị chỉ trích là đáng hổ thẹn.

"Công tước xứ Sussex đã dành khoảng thời gian đáng kể để nhấn mạnh rằng mình không khác biệt gì với bất kỳ ai và tấn công thể chế hoàng gia mà theo như anh ấy nói, đã gây ra cho anh quá nhiều đau khổ. Tôi ngày càng có cảm giác rằng nếu như anh ấy không thích thể chế này đến thế, thì cũng không nên giữ tước hiệu hoàng gia làm gì", người này nói thêm.

Tuy chưa có động thái nào từ phía hoàng gia cho thấy đã có kế hoạch tước bỏ tước hiệu của nhà Sussex, nhưng áp lực từ phía các phụ tá cho thấy cảm giác bị phản bội đã trở nên sâu sắc hơn ở Cung điện.

Trong cuộc phỏng vấn dài 90 phút trên podcast "Armchair Expert" với người dẫn là nam diễn viên Dax Shepherd, Harry đã ví cuộc sống ở hoàng gia không khác gì "sở thú" và cho hay: "Bố đã đối xử với tôi theo cách mà ông được đối xử. Có rất nhiều nỗi đau và sự chịu đựng cứ được truyền cho thế hệ sau".

Harry và Meghan đã đồng ý không sử dụng tước hiệu HRH (Công chúa hoặc Hoàng tử) khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, nhưng đã sử dụng tước hiệu Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex để thực hiện những dự án béo bở mà họ đã phát động kể từ khi chuyển tới Mỹ, bao gồm các hợp đồng trị giá hàng triệu đô với Netflix và Spotify.

"Tước hiệu hoàng gia rõ ràng giúp họ kiếm tiền nhiều nhất trong thời điểm này. Không có chúng thì họ cũng chỉ là sao hạng A như George Clooney thôi. Sức hấp dẫn của họ chỉ dựa trên sự lôi cuốn của những tước hiệu ấy", một nhà sản xuất Hollywood bình luận.

Nguồn: Daily Mail, Mirror