Đâm "nhát dao chí mạng" vào Hoàng gia Anh, Harry xấu hổ nhận về muôn vàn chỉ trích, Meghan lại bị cho là đứng sau "giật dây"

Harry đã tiếp tục gây sóng gió khi thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút nhắm thẳng vào gia đình hoàng gia. Công tước xứ Sussex gây sốc khi nói về "nỗi đau di truyền" trong việc Thái tử Charles phải chịu đựng sự nuôi dạy của vợ chồng Nữ hoàng Anh cùng Hoàng tế Philip.

Harry tuyên bố việc đến Mỹ giúp anh cảm thấy tự do, không còn tù túng và "phá vỡ chu kỳ nỗi đau" do gia đình mang lại cho anh. Những lời than trách của Harry tiếp tục hứng chịu một loạt chỉ trích của nhiều chuyên gia hoàng gia cũng như những người trong cung điện.

Theo The Sun, một số người trong Cung điện cho hay tất cả đều đang tức giận và không ngừng chỉ trích Harry. Họ tuyên bố rằng, nhà Sussex không bao giờ nhận lỗi về phía họ mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác.

Nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams thì mỉa mai Harry rằng, anh là "đứa trẻ" đang được dẫn dắt bởi "bà mẹ" Meghan. Harry tìm thấy tự do nhưng thực chất là ngày càng bị mắc kẹt bởi vợ mình. Nhiều ý kiến cũng cho hay chính Meghan đứng đằng sau "giật dây" chồng thực hiện cuộc phỏng vấn tai tiếng này.

Thái tử Charles đã bị Harry chỉ trích về cách nuôi dạy con cái.

Richard Fitzwilliams nói với The Sun: "Qua cuộc phỏng vấn mới có thể thấy, Harry đã phụ thuộc vào Meghan, anh ấy tin bất kỳ những gì Meghan nói. Harry đang bị mắc kẹt và không còn tự mình quyết định được việc gì nữa. Anh ấy đã không hề nhận ra. Điều đó thật đáng tiếc".

Chuyên gia hoàng gia Adam Helliker thì cho biết, Harry đang "đổ thêm dầu vào lửa" trong mối quan hệ vốn đã rạn nứt quá nhiều với Hoàng gia Anh, nhất là đối với Thái tử Charles và vợ chồng anh trai William. Harry đã mỉa mai công việc của các thành viên hoàng gia, nói rằng họ đang cố gắng mỉm cười trước mặt mọi người và làm những điều họ không hề muốn. Adam Helliker nói rằng Harry đã giáng một đòn mạnh mẽ lên Hoàng gia Anh, nhất là Công nương Kate, người đã nỗ lực giúp hai Hoàng tử hàn gắn và đã không ngừng cống hiến cho hoàng gia hơn 10 năm qua.

Chuyên gia Angela Levin nói với Good Morning Britain rằng: "Harry vô cùng thô lỗ, không ai thèm bận tâm đến những gì anh ta làm. Harry chỉ muốn tấn công vào gia đình mình theo cách khó chịu nhất".

Bên cạnh đó, bà Levin cho hay, việc Công tước xứ Sussex tấn công gia đình ngay sau tang lễ Hoàng tế Philip là điều "hoàn toàn ghê tởm". Bà nói: "Thái tử Charles thật tội nghiệp, chúng ta đã thấy ông ấy suy sụp như thế nào trong tang lễ của cha mình. Nữ hoàng Anh cũng đã rất dũng cảm khi đến phát biểu khai mạc Quốc hội. Harry thật là tàn nhẫn!".

Harry nhắm vào gia đình mình ngay sau khi tang lễ Hoàng tế Philip diễn ra.

Nhà bình luận hoàng gia Robert Jobson nói trên một chương trình của Úc: "Để chỉ trích cha đẻ về việc nuôi dạy con cái, Harry lôi cả bà và ông nội của mình vào trong khi Hoàng tế Philip vừa qua đời. Tôi nghĩ hành vi của anh ta thật đáng xấu hổ".

Trước đó, Harry cũng hứng chịu nhiều chỉ trích trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi tháng 3 khi nói cha và anh trai đang "mắc kẹt" trong Hoàng gia. Harry cũng trách Thái tử Charles không nghe điện thoại khi anh đang cần sự giúp đỡ của ông và đã cắt tài chính của nhà Sussex khi họ sang Mỹ. Và trong cuộc phỏng vấn mới nhất này, Harry tiếp tục cứa vào tim người cha già của anh khi lên án cách dạy dỗ của ông đối với mình.

Hiện Thái tử Charles và Hoàng gia Anh vẫn giữ im lặng nhưng nhiều người tin rằng, họ đã hoàn toàn mất đi niềm tin ở Harry.

Nguồn: The Sun