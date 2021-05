Harry tiết lộ gây sốc về cuộc sống tù túng trong Hoàng gia Anh, đưa ra sự so sánh có thể làm tổn thương Nữ hoàng cùng gia đình

Vào ngày 13/5, Công tước xứ Sussex đã xuất hiện trong một chương trình podcast với người dẫn chương trình Dax Shepard. Trong chương trình này, Harry đã thẳng thắn nói về sức khỏe tâm thần của bản thân khi lớn lên với những đặc quyền và cảm giác bất lực, mất tự do khi sống trong hoàng gia.

Trong cuộc trò chuyện này, Harry đã so sánh cuộc sống của mình trong Hoàng gia là sự kết hợp giữa "The Truman Show" và ở trong một sở thú. Bộ phim "The Truman Show" được phát sóng vào năm 1998 và nhân vật chính do diễn viên Jim Carrey đảm nhận. Bộ phim xoay quanh người đàn ông từ khi sinh ra và lớn lên đều có hàng trăm máy quay theo dõi để phục vụ cho chương trình truyền hình thực tế.

Harry lần đầu tiên thẳng thắn nói về cuộc sống trong Hoàng gia và hiện tại.

Poster phim "The Truman show".

Mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của người đàn ông này đều bị soi mói, quay phim, kiểm soát và phát sóng trên toàn thế giới. Cuối cùng anh đã tìm ra được lối thoát, đi tìm cuộc sống mới bên cạnh người mình yêu. Harry cho rằng việc sinh ra là một Hoàng tử vừa mang lại những đặc quyền nhưng cũng đem đến muôn vàn rủi ro, Harry không được tự lựa chọn cuộc sống của mình.

Trong khi đó, Harry cho hay, việc sống ở Mỹ khiến anh cảm thấy tự do. Harry bộc bạch: "Sống ở Mỹ giúp tôi có thể ngẩng cao đầu, đôi vai tôi không còn cảm thấy trĩu nặng và Meghan cũng vậy. Chúng tôi có thể đi lại tự do hơn một chút. Tôi có thể chở Archie bằng xe đạp của mình. Trước đây, tôi không bao giờ có thể tận hưởng điều đó".

Khi được hỏi Harry có cảm thấy lo lắng khi anh chia sẻ những điều này sẽ gặp các phản ứng tiêu cực hay không? Công tước xứ Sussex cho hay, anh không còn lo lắng về việc mọi người nghĩ gì nữa. Harry giải thích: "Tôi không còn lo lắng nữa. Tôi đã từng sợ hãi nhưng bây giờ điều đó thực sự khuyến khích tôi nói ra nhiều hơn".

Harry nói rằng sống ở Hoàng gia khiến anh cảm thấy mất tự do, tù túng vô cùng.

Công tước xứ Sussex gọi những cư dân mạng mỉa mai, chỉ trích anh là sự lạm dụng độc hại và thấp hèn. Harry nói rằng thay vì tức giận, anh đang học cách tiếp cận những người này theo hướng "vị tha" hơn.

Những lời tâm sự mới nhất của Harry đã nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Harry đã giáng một đòn đau đớn lên Nữ hoàng Anh và gia đình, thể hiện mình là một kẻ vô ơn vô nghĩa khi nói cuộc sống trong Hoàng gia là tù túng và độc hại.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bình luận rằng Harry là một kẻ nói dối trắng trợn khi rõ ràng chính anh cùng Meghan tìm đủ mọi cách xuất hiện trên truyền thông để kể khổ, than vãn và lôi Hoàng gia Anh vào trong câu chuyện nhằm thu hút sự chú ý. Chính nhà Sussex mới là những người thèm khát xuất hiện trên truyền thông không phải do lỗi của Hoàng gia Anh.

Hiện Cung điện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Nguồn: Metro