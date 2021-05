Harry dội gáo nước lạnh lên Thái tử Charles cùng vợ chồng Nữ hoàng Anh: "Bố đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử"

Vào hôm 13/5, Công tước xứ Sussex đã xuất hiện trên podcast của Dax Shepherd để quảng bá cho The Me You Can't See - series nói về sức khỏe tinh thần của Harry kết hợp với Oprah Winfrey sản xuất sẽ được công chiếu vào ngày 21/5 trên Apple TV+.

Tại đây, Harry đã không ngần ngại nói về cuộc sống tù túng trong Hoàng gia, mỗi giây mỗi phút đều nằm trong các ống kính máy quay. Bên cạnh đó, Harry còn có phát ngôn gây sốc khác liên quan đến cha anh cùng ông bà nội của mình.

Công tước xứ Sussex nói rằng, Thái tử Charles đã chìm trong nỗi "đau khổ" vì cách nuôi dạy của Nữ hoàng và Hoàng tế Philip. Sau đó, Thái tử Charles lại đối xử với Harry theo đúng cách mà ông từng trải qua. Harry gọi đó là "nỗi đau di truyền".

Harry không ngần ngại nói về "nỗi đau di truyền" trong gia đình mình. Trong hình, Harry một mình xuất hiện trên sân khấu Vax Live tối 2/5 tại Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, Công tước xứ Sussex nói: "Tôi không nghĩ chúng ta nên đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn khi nói đến việc nuôi dạy con cái, tôi đã trải qua một số chuyện đau đớn mà có thể bố tôi hoặc mẹ tôi từng phải chịu đựng. Tôi chắc chắn mình sẽ phá vỡ chu kỳ đó. Dù sao đi chăng nữa vẫn có rất nhiều nỗi đau, sự chịu đựng bị di truyền nên chúng ta khi làm bố làm mẹ hãy cố hết sức để có thể nói rằng 'Con biết không, điều đó đã xảy ra với bố mẹ, nhưng bố mẹ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra với con'".

Bên cạnh đó, Harry cũng cho hay: "Tôi từng không hề phát hiện ra, không hiểu gì cả nhưng rồi tôi bắt đầu lắp ghép mọi chuyện với nhau. Nào thì đây là nơi ông ấy cũng từng học, đây là những chuyện đã xảy ra, điều này sao giống cuộc sống của ông ấy thế và tôi biết rằng điều đó có liên quan đến ông bà nội tôi. Điều đó có nghĩa là cha tôi đã đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử.

Vậy làm cách nào tôi có thể thay đổi chuyện đó với các con của mình? Cuối cùng tôi đã đưa cả gia đình sang Mỹ. Đó không phải dự định ban đầu của tôi nhưng đôi khi bạn phải đưa ra quyết định và đặt gia đình lên trên hết cũng như đặt sức khỏe tinh thần của mình lên hàng đầu".

Harry đã có phát ngôn gây sốc về cách anh được nuôi dạy trong gia đình Hoàng gia giống như cha mình.

Bên cạnh, Công tước xứ Sussex cũng thừa nhận anh từng muốn rời hoàng gia từ khi mới ngoài 20 tuổi vì những gì nó "gây ra với mẹ của anh", Công nương Diana quá cố. Khi được hỏi liệu có cảm thấy bị bó buộc khi làm nhiệm vụ hoàng gia không, Harry trả lời:

"Đó là công việc đúng không? Bạn luôn phải mỉm cười và chịu đựng nó, tiếp diễn liên tục ngày này qua ngày khác. Khi tôi mới ngoài 20, tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn làm công việc này, không muốn ở đây. Tôi không muốn làm công việc như thế. Hãy nhìn những gì nó đã gây ra cho mẹ tôi đi, làm sao tôi có thể ổn định cuộc sống và có một người vợ, một gia đình khi tôi biết chuyện đó sẽ tái diễn".

Trong lúc podcast được phát hành, Thái tử Charles đang đến thăm một trung tâm nghiên cứu ung thư ở London để tìm hiểu Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến nguồn tài trợ của trung tâm này. Trong khi đó, Hoàng tử William và Công nương Kate dành cả ngày ở Wolverhampton để tìm hiểu các dự án hỗ trợ phúc lợi cho người trẻ trong thành phố. Hiện họ chưa lên tiếng về cuộc phỏng vấn mới nhất của Harry.

Nguồn: Daily Mail