Bị dân mạng chê không hợp với Hành Or, HLV Wowy có động thái phản hồi gây chú ý

Tập 6 của Rap Việt đã chính thức khép lại đồng nghĩa với việc dàn HLV cũng "chốt" xong thí sinh cho đội của mình. Để lại ấn tượng nhiều nhất trong tập cuối của vòng chinh phục phải kể đến anh chàng Hành Or khi thể hiện bản rap trên nền nhạc piano bất hủ của Beethoven. Đây cũng là màn trình diễn được xem là kịch tính nhất của Rap Việt khi làm nổ ra cuộc so găng gay gắt tranh giành thí sinh giữa 2 HLV Binz và Wowy, cũng như khiến cho 2 giám khảo Rhymastic - JustaTee phải hoá thân thành luật sư để biện hộ cho thân chủ của mình.

Hành Or gây ấn tượng khi xuất sắc khép lại tập 6 vòng chinh phục của Rap Việt bằng một màn trình diễn hoàn hảo

Màn tranh luận cực "gắt" giữa 2 "luật sư" Rhymastic và JustaTee.

Sau màn biện luận đầy cam go cùng những tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng Hành Or cũng chính thức trở thành "chiến binh" của team HLV Binz. Thế nhưng, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào HLV Wowy khi anh là người sở hữu ít thí sinh nhất trong dàn HLV của Rap Việt (8 thí sinh). Dưới bài đăng dành tình cảm cho thí sinh Lor ở trang cá nhân của Wowy, một bình luận từ dân mạng đã không ngần ngại khẳng định Hành Or không hợp với anh.

Cụ thể, người này cho hay: "Hành Or không hợp với anh đâu, vì màu nhạc các thứ không hợp với anh. Ý kiến của người nghe là như vậy. Hành hợp với Binz hoặc Karik".

Đáng chú ý, rapper Wowy cũng ngay lập tức có động thái phản hồi lại bình luận bằng vỏn vẹn một từ đầy cảm thán: "Wow".

Có thể thấy, Wowy khá bất ngờ với lời khẳng định của netizen tuy nhiên anh không tỏ rõ thái độ phản đối hay đồng ý bởi những gì mà anh chia sẻ trong phần biện luận để tranh giành thí sinh đã quá đủ. Bình luận này cũng bị cho là kém duyên bởi đây là bài đăng của Wowy dành cho thí sinh Lor, chẳng liên quan đến Binz hay Hành Or hết!

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Wowy ủng hộ thí sinh Lor (thí sinh HLV Suboi).

Và đây chính là phản ứng của Wowy khi cộng đồng mạng cho rằng anh không hợp màu thí sinh Hành Or.