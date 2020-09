Rap Việt: Rhymastic giúp Wowy tranh thí sinh với Binz, tuyên bố: "Năm 2008, 2010 Binz ở vị trí nào và Wowy ở vị trí nào?"

Cuộc đua nước rút để tranh những tấm vé cuối cùng vào vòng 2 ngày càng trở nên cam go và gay cấn. 9 thí sinh tại tập 6 Rap Việt không chỉ thể hiện bản lĩnh sân khấu, tài năng mà còn phải chinh phục thành công bộ 6 quyền lực bằng màu sắc âm nhạc riêng để có thể tiếp tục tiến bước.

Tuy các phần thi vẫn là ẩn số nhưng các rap fan cũng đã kịp tăm tia những gương mặt thí sinh nổi bật tuần này. Không quá khó để nhận ra khuôn mặt cực hút của rapper Nguyễn Phạm Huy Hoàng hay còn được biết đến nhiều hơn với rap name Hành Or. Là một trong những thế hệ trẻ đầy tiềm năng của Jocker Rock Crew, Hành Or khiến khán giả ấn tượng qua nhiều chương trình và các cuộc thi lớn nhỏ từ mainstream đến underground và lưu dấu bằng những bản rap ấn tượng như Anh Không Muốn Về Nhà hay Ngày Xa Em Là Ngày Mưa Rơi.

Hành Or.

Chia sẻ về lý do xuất hiện tại Rap Việt, Hành Or cho biết: "Là 1 người chơi hip-hop, đam mê hip-hop nên khi mà có 1 bên chịu đầu tư và sẵn sàng làm 1 giải đấu lớn như Rap Việt để ủng hộ cộng đồng hip-hop thì tất nhiên mình sẽ tham gia".

Một đại diện tiềm năng khác xuất thân từ sàn đấu battle, đó chính là chàng sinh viên Học viện Ngân hàng - Đặng Mai Việt Hoàng, rapname G.Ducky. Dù với những fan ngoại đạo thì cái tên G.Ducky còn khá xa lạ, nhưng về độ nóng của anh chàng tại các giải đấu battle thì quả là không tầm thường chút nào khi trở thành quán quân của một giải đấu rap freestyle có beat.

G.Ducky.

G.Ducky sở hữu vocal cực cháy kèm lối viết lyric hay ho, cách gieo vần đôi, vần ba vô cùng thông minh cùng những cú bẻ lyric khiến người nghe phải trầm trồ vì quá đỉnh. Xuất phát với vai trò là 1 battler dù đã bước lên sân khấu battle với các rapper khác nhưng chỉ là underground, còn khi đến Rap Việt thì đây mới sàn đấu âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của cậu. "Điều mình mong đợi nhất khi đến Rap Việt là được thể hiện hết khả năng và đam mê của mình" - G.Ducky hào hứng chia sẻ.

"Nhân tố" khiến khán giả mong đợi không kém các thí sinh tập 6 đó chính là màn chia phe góp sức chiêu mộ thí sinh giữa Rhymastic - Wowy và JustaTee – Binz. Màn "punchline" cực gắt khiến khán giả cực kỳ thích thú. Theo đoạn teaser mới được tung ra thì Rhymastic và JustaTee rời ghế nóng để chia phe giúp sức chiêu mộ thí sinh cho Wowy và Binz. Trong khi cố đưa ra lý lẽ thuyết phục thí sinh, JustaTee đã nói: "Thường thì Wowy sẽ làm ra những bài hát nó chậm rãi" khiến Wowy bức xúc bật dậy: "Bác bỏ thưa quý tòa! Đôi khi tôi cũng làm những bài nhạc nhanh. Anh ấy không thể nào nói như vậy được. Tôi còn có cả một bài tên là Chạy nữa cơ mà!". JustaTee tiếp tục phản đòn: "Những cái điều Wowy vừa đưa ra thì Binz đã làm ở những năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 rồi và bây giờ là 2020 chúng tôi muốn đem em làm tương lai của Rap Việt".

Và cuối cùng "trùm cuối" Rhymastic đã đưa ra đòn cực gắt: "Vào những năm 2008, 2010 Binz ở vị trí nào và Wowy ở vị trí nào?" khiến không khí chương trình thêm bùng nổ. Liên hoàn những giây phút đắt giá xảy ra, sự xuất hiện của 1 thí sinh khiến cả Giám khảo JustaTee phải thốt lên: "Em vừa có kỹ năng rap, em vừa có kỹ năng rap melody. Anh tin nếu có 1 cuộc battle ở sân khấu này thì 1 mình em có thể cân rất nhiều người trong dàn BGK và HLV ngày hôm nay. Thật sự, em làm sống lại ca khúc Đôi Mắt của anh Wanbi Tuấn Anh".

Suboi đòi tranh thí sinh trước Karik, Binz. Rhymasti & Justatee chia 2 phe.

Bùng nổ, gay cấn và đầy bất ngờ, tập 6 Rap Việt sẽ tiếp tục đến với khán giả lúc 20g00, thứ Bảy, ngày 05/09 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.