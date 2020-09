Có một Wowy tóc dài lãng tử, từng bị đuổi khỏi hàng ghế dành cho celeb khi đi họp báo!

"Lão Đại" Wowy hiện đang nhận được nhiều sự yêu thích khi đảm nhận vai trò HLV Rap Việt. Hình ảnh chàng rapper xăm trổ với mái tóc cắt ngắn nhưng vẫn vô cùng hài hước, đáng yêu đã in đậm trong tâm trí các khán giả theo dõi chương trình.

Wowy cá tính ở Rap Việt (Nguồn: Vie Channel).

Trước khi đến với mái tóc cắt ngắn như hiện tại, Wowy cũng từng để kiểu đầu lãng tử trong chương trình Bar Stories của VJ Dustin Phúc Nguyễn. Tại đây, nam rapper có nhiều chia sẻ cực kỳ thú vị.

Phiên bản tóc dài lãng tử

Năm 2019, Wowy dần trở nên gần gũi với khán giả khi cùng lúc hoạt động tại hai lĩnh vực ca hát và điện ảnh. Tuy nhiên, sự giản dị, chân chất thường thấy của nam nghệ sĩ cũng từng đưa anh vào tình huống dở khóc dở cười khi đi dự sự kiện của nhà báo Trác Thúy Miêu.

Wowy chia sẻ: "Tính mình khá âm thầm nên chỉ lặng lẽ đi vào và ngồi trên hàng ghế đầu. Có một anh hình như là quản lý của chị Miêu đi ra và nói với mình: 'Em ơi, đi ra đằng sau giúp anh. Đây là chỗ của người nổi tiếng'. Lúc đó, mình chỉ biết gật đầu rồi đi ra đằng sau ngồi một góc".

Sau khi đã yên vị, Wowy nhận được tin nhắn từ chính người quản lý của Trác Thúy Miêu hỏi hiện giờ nam nghệ sĩ đã có mặt hay chưa. Anh chàng quyết "chơi lầy" chụp ảnh chỗ ngồi và gửi lại khiến vị quản lý không giấu nổi sự ngại ngùng vì vừa "đuổi khéo" nhầm người. Tuy nhiên, Wowy coi đây là một kỉ niệm vui vẻ và khẳng định: "Chỗ ngồi không quan trọng bằng việc mình nghĩ về nó như thế nào".

Wowy từng bị "đuổi" khỏi hàng ghế dành cho người nổi tiếng.

Tại bàn rượu, nam rapper cũng dành đôi phút để nói về hành trình trưởng thành của bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều vấp ngã, Wowy của hiện tại là một nghệ sĩ bản lĩnh, cầu tiến và luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Nói về ca khúc Cho Tao Đi mới ra mắt ở thời điểm đó, Wowy bật mí rằng tên của ca khúc được đặt bởi Yanbi và T-Akayz, tuy nhiên nam rapper mong muốn ngừng xưng "tao" trong âm nhạc bởi bản thân đã không còn ngông cuồng như xưa.

Ảnh: Dustin on the Go