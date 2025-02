Bị cợt nhả vụ khịa Han So Hee thú vị, Hyeri đáp trả 1 câu khiến đàn anh "tắt điện" trên talkshow

Ngày 25/2, tờ KoreaBoo đưa tin Hyeri vừa trở thành khách mời trong chương trình talkshow Office Workers. Tại đây, nữ diễn viên đã bị dồn vào thế khó xử khi tiền bối trong nghề khơi lại lùm xùm "Thật thú vị" của cô với tình cũ Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Han So Hee.

Theo đó, trong tập mới có sự xuất hiện của Hyeri, câu chuyện được mang ra thảo luận giữa các nghệ sĩ là việc đăng bài lên MXH khi say rượu. Thành viên nhóm Girl's Day khẳng định rằng cô chưa bao giờ đăng bài khi say rượu. Sau chia sẻ của Hyeri, MC Kim Won Hoon liền có lời lẽ chọc ngoáy: "Chuyện mà bạn làm khi hoàn toàn tỉnh táo mới thực sự là 'thú vị'". Câu nói của Kim Won Hoon ám chỉ story từng gây tranh cãi lớn của Hyeri khi Ryu Jun Yeol và Han So Hee công khai hẹn hò.

Kim Won Hoon mang drama tình tay ba của Hyeri ra chọc ngoáy, cợt nhả nữ ca sĩ trên sóng truyền hình

Story "Thật thú vị" của Hyeri sau khi tình cũ lộ chuyện hẹn hò với Han So Hee từng gây ra tranh cãi lớn

Nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử, MC Shin Dong Youp lập tức đề nghị chuyển chủ đề: "Hay chúng ta nên tránh nói 'thú vị' đi? Được không?". Trước việc lùm xùm cũ của mình bị đàn anh mang ra châm chọc, người đẹp sinh năm 1994 "sượng trân", lạnh lùng bày tỏ việc cảm thấy không vui: "Chỉ nên nói 'thú vị' khi thật sự có điều gì đó thú vị. Hiện tại, thì không". Dù vậy, Kim Won Hoon vẫn không ngừng lại: "Khi chuyện như vậy xảy ra, chắc hẳn CEO hay người đứng đầu công ty sẽ gọi điện đúng không? Họ sẽ nói gì khi gọi cho bạn?".

Trước câu hỏi của đàn anh, Hyeri không kiềm chế được mà bật cười, rồi khéo léo trả lời đàn anh: "Tùy từng tình huống, nhưng bạn đang nói về cái nào?". Kim Won Hoon tiếp tục: "Cứ bất kỳ khi nào có chuyện 'thú vị' xảy ra". Đến lúc này, nữ diễn viên đã không còn nhún nhường Kim Won Hoon, gay gắt hỏi vặn ngược đàn anh: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại thiếu tế nhị, vô duyên thế nào ấy nhỉ".

Trước trò đùa của Kim Won Hoon, Hyeri cũng đáp trả gay gắt

Vụ việc Kim Won Hoon biến Hyeri thành trò đùa trên sóng truyền hình gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Trên MXH, khán giả chỉ trích sự vô duyên không biết điểm dừng của nam MC này dữ dội. Netizen cũng đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, hả hê với màn đáp trả cực gắt, thẳng mặt chê Kim Won Hoon vô duyên trên sóng truyền hình của Hyeri.

Năm 2024, ồn ào tình ái của Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Vụ lùm xùm nổ ra sau khi Hyeri đăng story ẩn ý "Thật thú vị" trên trang cá nhân vào đúng hôm Ryu Jun Yeol và Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii. Chính động thái của Hyeri đã khiến Han So Hee dính nghi vấn làm "tiểu tam" và dẫn đến 1 chuỗi drama phía sau của bộ ba nghệ sĩ. Phải cuối tháng 3/2024, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Tuy nhiên story ẩn ý cũng khiến Hyeri gặp phải 1 số rắc rối. Nhiều người chỉ trích Hyeri "tâm cơ", ẩn ý hướng cư dân mạng tấn công tình cũ Ryu Jun Yeol và bạn gái mới của anh. Sau đó, Hyeri phải viết tâm thư xin lỗi, thú nhận rằng không ngờ hành động nhỏ nhặt của cô đã dẫn tới những tác động tiêu cực.

Drama tình tay 3 từng là tâm điểm, gây chấn động showbiz Hàn

Nguồn: KoreaBoo