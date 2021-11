Bị chụp lén lúc ngủ gật mà vẫn đẹp bất chấp, bảo sao Song Hye Kyo 40 tuổi vẫn là "tượng đài nhan sắc"

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải một bức ảnh cô bị chụp lén trong lúc đang ngủ gật. Nếu như bình thường ai đó bị chụp ảnh lén, lại còn trong lúc ngủ gật không kiểm soát được tư thế của bản thân thì rất dễ gây ra tình huống dìm hàng. Nhưng với Song Hye Kyo thì lại hoàn toàn khác.

Nữ diễn viên dù đang vừa ngồi vừa chợp mắt nhưng vẫn rất thần thái. Nhìn nhan sắc của Song Hye Kyo ít ai nghĩ rằng cô đã chạm mốc 40 tuổi - độ tuổi mà phụ nữ thường lộ rõ dấu hiệu của thời gian. Bảo sao nữ diễn viên vẫn trông rất đẹp đôi với bạn diễn kém tuổi trong phim mới "Now we are breaking up".

Song Hye Kyo bị chụp lén lúc ngủ gật mà vẫn đẹp bất chấp

Vốn là một trong những "tượng đài nhan sắc" của Hàn Quốc nên Song Hye Kyo hầu như không bị dìm hàng bởi những hình ảnh chụp lén hay ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Không thể phủ nhận rằng, ở tuổi U40, nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng gợi cảm và đẹp mặn mà. Đặc biệt là hậu ly hôn, ngoại hình của người đẹp lại thêm phần thăng hạng.