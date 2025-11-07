Ngày 6/11/2025, BSCK1 Trần Phước Bình – Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Khoa vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nam bị chém đứt lìa cả 2 bàn tay trong một vụ ẩu đả với hàng xóm. Nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay trong đêm và huy động cả 3 ê-kíp phẫu thuật trong suốt 12 tiếng đồng hồ, đôi bàn tay của bệnh nhân đã được nối lại thành công.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16/10, bệnh nhân P.T.C (40 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay - trong đó một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa chỉ còn một phần cầu da và xương.

Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của cả 3 ê-kíp phẫu thuật để nối lại 2 bàn tay cho nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ khoa Cấp cứu, khoa Chấn thương Chỉnh hình và khoa Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Chia sẻ về thách thức khi đối diện của ca bệnh này, BSCK1 Trần Phước Bình – Khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng.

Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của cả 3 ê-kíp phẫu thuật khoa Chấn thương chỉnh hình. Ê-kíp đầu tiên tiến hành xử lý ban đầu cả 2 chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay. Với bàn tay (phải) đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Song song đó, bàn tay (trái) bị đứt lìa hoàn toàn thì có nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định, có thời điểm ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Ảnh: BVCC

Đến 13 giờ trưa ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp, cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ghép da bổ sung. Hiện tại, sau 1 thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt đã được xuất viện vào hôm nay - 6/11/2025.

Nói về các phương pháp để xử trí cho bệnh nhân này, BSCK1 Trần Phước Bình – khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng “siêu phẫu”, đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại.

Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi, nhờ đó có thể tiếp nhận và xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp ngay sau khi tiếp nhận. Chỉ 1 tuần sau ca bệnh này, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân – tất cả đều được phẫu thuật nối liền chi thành công.

Theo BSCK1 Trần Phước Bình, trong thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương được tiếp nhận tại Khoa do ẩu đả có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia, tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp.

Chuyên gia về Chấn thương chỉnh hình cũng nhấn mạnh: khi không may xảy ra tai nạn thì bước sơ cứu đúng cách ban đầu là rất quan trọng. Theo đó, bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi nilon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp), và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời.