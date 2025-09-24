Từng bị cấm cửa khỏi đám cưới của Thân vương William và Vương phi Kate, Sarah Ferguson đã có những chia sẻ gây bất ngờ về thái độ của mình. Trong khi chồng cũ và hai con gái vẫn rạng rỡ xuất hiện, bản thân cô lại phải "trốn chui trốn nhủi" sang tận Thái Lan. Lời nói thật lòng này đã phơi bày một khía cạnh hoàn toàn khác của cựu Công nương xứ York, người vốn nổi tiếng với những scandal "bất hảo" trong quá khứ. Nhưng điều gì đã khiến Nữ hoàng Elizabeth II lại "mở lòng" với cô chỉ vài năm sau đó?





Sarah Ferguson - hay còn được biết đến với biệt danh Fergie từng gây xôn xao khi tiết lộ lý do không được mời đến đám cưới của Thân vương William và Vương phi Kate vào năm 2011. Trong khi chồng cũ là Hoàng tử Andrew cùng hai cô con gái, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, đều có mặt tại Tu viện Westminster, cựu Công nương xứ York lại đang ở... nước ngoài.

Theo tờ Town & Country, Fergie đã thẳng thắn chia sẻ cảm xúc về việc bị "cấm cửa" khỏi sự kiện trọng đại này: "Tôi nghĩ mình không xứng đáng để đến đám cưới của họ. Thế nên, tôi đã tự bay sang Thái Lan, để bản thân được ở thật xa nơi đó và cố gắng chữa lành vết thương".





Đám cưới của William và Kate diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2011, chỉ bảy tháng sau khi họ tuyên bố đính hôn. Bảy năm sau, một sự thay đổi lớn đã xảy ra. Fergie được mời đến tham dự đám cưới của Vương tử Harry và Meghan Markle tại Nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor.

Trong chương trình Good Morning Britain năm 2018, Fergie cho biết chính Nữ hoàng Elizabeth II đã gửi lời mời đến cô. Cô bày tỏ sự biết ơn: "Người là một biểu tượng của đất nước, và là một trong những người tuyệt vời nhất trên thế giới mà tôi từng gặp. Tôi nghĩ, Nữ hoàng đã dẫn dắt bằng một tấm gương sáng và vô cùng rộng lượng - việc Người mời tôi là một cử chỉ vô cùng ý nghĩa".

Cựu Công nương xứ York cũng xúc động chia sẻ: "Nữ hoàng biết tôi từ khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi ngỗ nghịch... Tôi không thể cảm ơn Người đủ vì đã luôn kiên định với mình như vậy".

Hoàng tử Andrew và Sarah gặp nhau vào tháng 6 năm 1985 nhờ sự giới thiệu của Công nương Diana. Mối tình "như cơn gió" của họ bắt đầu, đính hôn vào tháng 2 năm 1986 và kết hôn ngay tháng 7 năm đó.





Dù ly hôn vào năm 1996, Công tước và Công nương xứ York vẫn duy trì một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cặp đôi thậm chí còn sống chung tại dinh thự Royal Lodge trị giá 30 triệu bảng Anh, nằm trong khuôn viên Công viên Windsor Great ở Berkshire.

Họ đã sống tại đây từ năm 2004, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II quá cố cho phép Công tước Andrew thuê lại dinh thự này. Nữ hoàng kỳ vọng việc này sẽ giúp tu sửa và bảo trì ngôi nhà, với cam kết "sửa chữa, làm mới, bảo trì, dọn dẹp và xây dựng lại khi cần".

Dinh thự Royal Lodge, một tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 19 và được xếp hạng di tích cấp II, nằm trên khuôn viên rộng 90 mẫu Anh và có hơn 30 phòng, bao gồm 7 phòng ngủ.

