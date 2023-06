Bí ẩn bức tượng không đầu trong thành Cổ Loa

Lối dẫn vào am thờ có phần khiêm tốn. Am nằm ở trung tâm Thành Nội, phía tây đình Ngự Triều Di Quy. Am quay về hướng Nam, trên một khu đất có diện tích 929,4m2. Ảnh: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa