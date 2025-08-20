Sau hơn 4 tháng thử nghiệm và nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, ngày 19/8, Bệnh viện K tổng kết việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn hệ thống. Đây là một trong những nỗ lực lớn nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Bắt đầu từ ngày 1/4/2025 tại cơ sở 1, sau đó mở rộng thí điểm tại cơ sở 2 từ đầu tháng 6 đến hết tháng 6, bệnh án điện tử đã được Bệnh viện K chính thức triển khai đồng bộ từ ngày 4/7/2025 trên toàn hệ thống. Các hệ thống quản lý điều hành, thông tin bệnh viện (HIS), lưu trữ hình ảnh (PACS), xét nghiệm (LIS) và hồ sơ bệnh án điện tử đều được nâng cấp lên mức vận hành cao nhất.

Dữ liệu của bệnh nhân được đưa lên hệ thống giúp các bác sĩ dễ dàng truy cập, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. (Ảnh: Mạnh Trần)

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K - cho biết, với quy mô 2.400 giường bệnh và gần 2.000 cán bộ, nhân viên y tế, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt khám, điều trị và phẫu thuật. Riêng năm 2024, con số này lên tới hơn 436.000 lượt khám, hơn 68.000 ca điều trị nội trú và gần 32.000 ca phẫu thuật.

"Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà còn là nhiệm vụ chiến lược của ngành y tế. Chúng tôi xác định đây là một chặng đường dài, đòi hỏi sự đồng lòng và chủ động từ tất cả các đơn vị", ông Quảng nhấn mạnh.

Việc ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người bệnh có thể đăng ký khám trực tuyến, theo dõi lịch sử điều trị ngay trên điện thoại. Các bác sĩ dễ dàng truy cập thông tin y tế một cách đồng bộ, góp phần tăng độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.

Hệ thống còn cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, giảm tình trạng làm lại xét nghiệm nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Ngoài ra, việc không cần in phim chụp, giấy tờ cũng giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và rác thải y tế.

Đặc biệt, bệnh án điện tử góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý bảo hiểm y tế, giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống.