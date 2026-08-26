Bệnh viện Hùng Vương vinh danh danh hiệu Anh hùng Lao động, ra mắt chiến dịch “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”

Diễn ra sau khi Bệnh viện chính thức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động ngày 22/8/2026, chương trình vừa là dịp vinh danh một dấu mốc quan trọng trong hành trình 124 năm xây dựng và phát triển, vừa chính thức giới thiệu chiến dịch “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ” – thể hiện định hướng mở rộng vai trò chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện và xuyên suốt các giai đoạn của cuộc đời.

Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức “Lễ vinh danh Danh hiệu Anh hùng Lao động và Ra mắt chiến dịch Bệnh viện Hùng Vương – Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”.

TỪ “BỆNH VIỆN PHỤ SẢN” ĐẾN ĐIỂM TỰA SỨC KHỎE PHỤ NỮ TRỌN ĐỜI

Khởi nguồn là nhà bảo sanh, trải qua 126 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Hùng Vương đã gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ và gia đình. Trong nhận thức của đông đảo người dân, Hùng Vương từ lâu là một địa chỉ chuyên khoa sản phụ khoa uy tín, đặc biệt gắn với hành trình mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ sơ sinh và hỗ trợ những gia đình trên hành trình tìm con.

Tuy nhiên, sức khỏe của người phụ nữ không chỉ gắn với thai kỳ và sinh nở. Từ tuổi dậy thì, độ tuổi sinh sản, hành trình tìm con, thai kỳ, sau sinh đến những thay đổi về sàn chậu, tiền mãn kinh và mãn kinh, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đặt ra những nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng.

Với chiến dịch “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”, Bệnh viện Hùng Vương xác lập rõ hơn vai trò của mình: không chỉ hiện diện trong những thời khắc sinh nở, mà hướng đến đồng hành cùng người phụ nữ trong một hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục, từ dự phòng, tư vấn, tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi lâu dài.

“Phụ giữ” là cách Bệnh viện Hùng Vương diễn đạt tinh thần chăm sóc lấy người phụ nữ làm trung tâm. “Giữ” trước hết là gìn giữ sức khỏe bằng năng lực chuyên môn, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp đúng thời điểm; đồng thời là giữ lại sự an tâm, quyền lựa chọn và chất lượng sống của người phụ nữ trước những thay đổi quan trọng của cơ thể và cuộc sống.

Chiến dịch “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ” – thể hiện định hướng mở rộng vai trò chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện và xuyên suốt các giai đoạn của cuộc đời.

Thông điệp của chiến dịch vì vậy không chỉ nói về điều trị, mà nhấn mạnh sự đồng hành. Ở mỗi giai đoạn, người phụ nữ có những nhu cầu khác nhau và cần một hệ thống chăm sóc đủ chuyên sâu nhưng cũng đủ liên tục để được tư vấn, theo dõi và bảo vệ lâu dài. Đây cũng là cách Bệnh viện Hùng Vương tiếp nối giá trị cốt lõi đã được xây dựng qua nhiều thế hệ: Trách nhiệm – Đồng hành – An toàn – Hiệu quả.

Trên nền tảng chuyên môn sản phụ khoa được xây dựng và phát triển qua 124 năm, tinh thần “Phụ giữ” được cụ thể hóa trong hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ từ tuổi dậy thì, độ tuổi sinh sản, hành trình tìm con, thai kỳ và sau sinh đến chăm sóc sàn chậu, tiền mãn kinh và mãn kinh.

Trong đó, Bệnh viện tiếp tục phát huy các lĩnh vực chuyên môn trọng tâm như chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ khoa; hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); quản lý và điều trị thai kỳ nguy cơ cao; chăm sóc sơ sinh; điều trị các bệnh lý sàn chậu và chăm sóc sức khỏe phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh.

Ở mỗi giai đoạn, điều được “giữ” cũng mang một ý nghĩa khác nhau: có thể là cơ hội làm mẹ, sự an toàn của mẹ và trẻ, sức khỏe và chức năng cơ thể, hay sự tự tin và chất lượng sống của người phụ nữ. Từ một bệnh viện có tiền thân là Nhà Bảo sanh Chợ Lớn, vốn gắn bó sâu sắc với hành trình sinh nở của nhiều thế hệ, Bệnh viện Hùng Vương hôm nay hướng đến một vai trò rộng hơn: không chỉ hiện diện khi một sự sống chào đời, mà tiếp tục đồng hành để gìn giữ những điều quý giá trong suốt một đời phụ nữ.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ: “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ” không chỉ là lời bệnh viện nói với cộng đồng. Đây còn là cam kết hành động của từng viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương. Chúng ta phải đổi mới chuyên môn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện hơn.

Chúng ta phải kết nối các dịch vụ thành một hành trình liên tục, để người phụ nữ không bị bỏ lại ở bất kỳ giai đoạn nào. Chúng ta phải ứng dụng công nghệ để việc tiếp cận bệnh viện trở nên thuận tiện hơn. Và quan trọng nhất, chúng ta phải xây dựng một văn hóa phục vụ trong đó người phụ nữ được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết định.

Chúng tôi mong rằng, khi nhắc đến Bệnh viện Hùng Vương, người dân sẽ không chỉ nhớ đến một bệnh viện sản khoa giàu truyền thống, mà còn nghĩ đến một địa chỉ chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, hiện đại và nhân văn; một nơi người phụ nữ có thể tin tưởng tìm đến trong mọi giai đoạn của cuộc đời”.

“Bệnh viện Hùng Vương – Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”, mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông đưa định hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ xuyên suốt vòng đời đến gần hơn với cộng đồng.

RA MẮT CHIẾN DỊCH VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN THẬT VỀ GIÁ TRỊ CỦA “GIỮ”

Tại sự kiện ngày 26/8, Bệnh viện Hùng Vương dành một phần chương trình để nhìn lại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động diễn ra ngày 22/8 thông qua video tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật, qua đó vinh danh những đóng góp của nhiều thế hệ viên chức, người lao động đã tạo nên nền tảng phát triển của Bệnh viện hôm nay.

Từ dấu mốc đó, chương trình tiếp tục mở ra câu chuyện của chặng đường mới thông qua “Câu chuyện Phụ Giữ”, nơi trải nghiệm thực tế của người bệnh được đặt cạnh góc nhìn chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, làm rõ giá trị của sự đồng hành, theo sát và can thiệp y khoa đúng thời điểm trong quá trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Phim truyền thông chủ đạo “Suýt Nữa Thì” tiếp tục khắc họa tinh thần ấy qua những câu chuyện về giá trị của sự can thiệp kịp thời – khi một quyết định chuyên môn có thể góp phần giữ lại những điều tưởng chừng sắp vuột mất. Tiếp đó, đại diện Bệnh viện Hùng Vương và đội ngũ y bác sĩ cùng thực hiện nghi thức chính thức ra mắt chiến dịch “Bệnh viện Hùng Vương – Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”, mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông đưa định hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ xuyên suốt vòng đời đến gần hơn với cộng đồng.

Sự kiện ngày 26/8 vì vậy vừa là dịp Bệnh viện Hùng Vương vinh danh một dấu mốc đáng tự hào trong hành trình 124 năm, vừa là điểm khởi đầu cho một cam kết mới. Nếu danh hiệu Anh hùng Lao động ghi nhận những giá trị đã được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp, thì “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ” là cách Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục những giá trị ấy bằng trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng sức khỏe người phụ nữ trong chặng đường phía trước.