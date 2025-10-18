Mới đây, nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Châu Kiệt Luân khiến người hâm mộ xót xa khi đăng bài tạm biệt tour diễn “Carnival”. Anh tiết lộ rằng trong suốt các buổi biểu diễn, đôi lúc bản thân không thể kiểm soát được cơn hoảng loạn, thậm chí phải tạm ngừng lên sân khấu. Ít ai biết, “ông hoàng C-pop” đã chiến đấu với căn bệnh viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis) suốt hơn 20 năm, một chứng bệnh được ví như “căn ung thư không chết”, vì không thể chữa khỏi hoàn toàn và hành hạ bệnh nhân suốt đời.

Theo bác sĩ Vạn Lôi, Trưởng khoa Loãng xương Thấp khớp, Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung y Dược Quảng Châu (Trung Quốc), viêm cột sống dính khớp không phải bệnh xương thông thường. Căn bệnh này nằm trong nhóm bệnh lý tự miễn , tức là hệ miễn dịch nhầm lẫn, “tự tấn công” các khớp và mô của cơ thể. Hậu quả là các khớp bị viêm kéo dài, dần dần cứng lại, khiến người bệnh đau đớn, khó vận động, thậm chí có thể biến dạng hoặc tàn phế.

“Bệnh thường tấn công các khớp ở cột sống, khớp cùng - chậu, và hông. Khi tiến triển nặng, cột sống có thể dính cứng như một cây tre, khiến người bệnh không thể cúi, ngửa hay xoay lưng”, bác sĩ Vạn cho biết.

Không chỉ Châu Kiệt Luân, nhiều nghệ sĩ khác như Lý Vũ Xuân, Trương Gia Dịch cũng từng công khai mắc căn bệnh này. Có người phải ngồi xe lăn trong thời gian tái phát, có người đi lại tập tễnh vì khớp bị biến dạng.

Theo thống kê, ở Trung Quốc, tỷ lệ mắc viêm cột sống dính khớp chiếm khoảng 0,25-0,5% dân số , trong đó 90% là nam giới trong độ tuổi 16-30 . Nhiều người trẻ chủ quan, cho rằng chỉ là “đau lưng do ngồi nhiều” hoặc “thoát vị nhẹ”, dẫn đến chẩn đoán nhầm, bỏ lỡ giai đoạn điều trị sớm.

Triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh là đau lưng kiểu viêm , tức là đau khi nghỉ ngơi, đặc biệt là về đêm và sáng sớm , còn khi vận động lại thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, người bệnh thường có cảm giác cứng người buổi sáng , phải xoay trở một lúc mới đứng thẳng được.

“Đây là điểm khác biệt với đau lưng cơ học do thoát vị hoặc ngồi sai tư thế. Nhiều bệnh nhân đi khám xương khớp mãi mà không đỡ, đến khi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện là bệnh tự miễn”, bác sĩ nói thêm.

Ngoài đau lưng, bệnh còn có thể gây viêm mống mắt, viêm ruột, viêm da , thậm chí ảnh hưởng đến tim, phổi và thận.

Khoảng 90% bệnh nhân viêm cột sống dính khớp mang gen HLA-B27, một loại kháng nguyên có vai trò điều hòa hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai mang gen này cũng mắc bệnh. Theo bác sĩ Vạn, 5- 10% người bình thường cũng có HLA-B27 dương tính , nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó sẽ phát bệnh khi có yếu tố kích hoạt như lạnh ẩm, nhiễm trùng hay chấn thương.

Cột sống của bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp có những thay đổi "giống như cây tre"

Căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát

Bác sĩ Vạn Lôi cho biết, hiện nay, bệnh vẫn chưa có thuốc đặc trị, nhưng nếu điều trị đúng hướng, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, vận động gần như bình thường.

Phác đồ điều trị gồm:

- Thuốc kháng viêm giảm đau như ibuprofen, celecoxib giúp giảm sưng và cải thiện vận động.

- Thuốc sinh học như chất ức chế TNF-α hoặc IL-17 mang lại bước tiến lớn, giúp kiểm soát viêm hiệu quả và ngăn ngừa dính khớp.

- Tập luyện thường xuyên, đặc biệt là bơi lội, yoga, giãn cơ, để duy trì độ linh hoạt của cột sống.

- Trường hợp bệnh đã gây biến dạng nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật chỉnh hình cột sống .

Bác sĩ cảnh báo: “Nếu bạn trẻ nào thường xuyên đau lưng về đêm, buổi sáng cứng người, vận động thì đỡ đau mà nghỉ ngơi lại nặng hơn, hoặc trong gia đình có người mắc bệnh này, thì hãy đi khám chuyên khoa Thấp khớp ngay. Càng phát hiện sớm, khả năng kiểm soát càng cao”.

Châu Kiệt Luân hiện đã bước qua giai đoạn bệnh hoạt động mạnh nhất. Dù vẫn phải sống chung với bệnh, việc kiên trì điều trị và duy trì lối sống lành mạnh giúp anh có thể tiếp tục ca hát, biểu diễn và cống hiến cho khán giả.

