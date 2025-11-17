Bệnh nhi 2 tuổi ở Quảng Ngãi hồi sinh sau ca ghép gan xuyên Việt

Chiều 17/11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi Nguyễn Tường V. (2 tuổi, quê Quảng Ngãi). Đây là ca ghép gan thành công thứ 5 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhi Nguyễn Tường V. được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh – một bệnh lý hiếm gặp, nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng. Dù đã được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, bệnh vẫn tiến triển nhanh, các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải thực hiện ghép gan để duy trì sự sống.

Ngày 7/10, khi nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Trung ương Huế ngay lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm.

Bệnh nhi Nguyễn Tường V. bị teo đường mật bẩm sinh, đe doạ tính mạng được hồi sinh sau ca ghép gan.

Ekip bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế đến TP.HCM sáng 8/10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 3h sáng 9/10, quá trình hậu phẫu diễn tiến thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.

Toàn bộ quy trình trong ca ghép lần này được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược phẫu thuật tối ưu và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn viện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng gia đình trong ngày bệnh nhi Nguyễn Tường V. được xuất viện.

Bệnh viện Trung ương Huế trân trọng gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, cùng lực lượng CSGT TP.HCM và TP Huế đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình vận chuyển tạng hiến để thực hiện ca ghép.

Đặc biệt, bệnh viện xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình, với nghĩa cử cao đẹp đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, teo đường mật bẩm sinh là bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ 1/5.000 – 1/20.000 trẻ sơ sinh và được ghi nhận nhiều hơn tại các nước châu Á. Phẫu thuật Kasai chỉ mang tính tạm thời, giúp trì hoãn quá trình xơ gan ứ mật. Ghép gan ở trẻ em là một trong những kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cũng là phương pháp điều trị triệt để duy nhất hiện nay.