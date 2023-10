Bệnh nhân nghi bị ngộ độc sữa tại Tiền Giang bị tổn thương đa cơ quan, phải lọc máu

TS. Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tối 15/10, bệnh nhân Phạm Minh T. (55 tuổi, ngụ Tiền Giang) được Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, thở máy.

Bệnh nhân T. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và có dấu hiệu hồi phục. Ảnh: BV

Qua khai thác bệnh sử cho thấy trong ngày 14 và 15/10, gia đình của bệnh nhân T. có mẹ và em trai đã tử vong sau khi dùng một loại sữa bột. Đến ngày 15/10, tại đám tang của mẹ và em trai, bệnh nhân T. cũng sử dụng loại sữa này.

Tuy nhiên, khoảng một giờ sau khi uống sữa, bệnh nhân T. bị rối loạn tiêu hóa với triệu chứng nôn ói, đau bụng, diễn tiến rất nhanh đến lơ mơ, suy hô hấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị.

“Khi tiếp nhận bệnh nhân chúng tôi nhận định chùm 3 ca bệnh đều có tình trạng sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, sau khi uống một loại sữa đã bị rối loạn tiêu hóa, hôn mê, co giật khiến 2 người tử vong. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng ngộ độc cấp”, TS. Lê Quốc Hùng thông tin.

TS. Lê Quốc Hùng cho biết thêm, do bệnh lý bệnh nhân nặng nên các bác sĩ lập tức tiến hành can thiệp tích cực như thở máy, lọc máu hấp phụ, sử dụng thuốc vận mạch, dịch truyền đào thải chất độc ra ngoài… đảm bảo tính mạng bệnh nhân.

Sau khoảng 12 giờ điều trị tích cực, đến trưa ngày 16/10 bệnh nhân cải thiện tri giác, tỉnh táo, tiếp xúc được; các xét nghiệm tổn thương gan, thận có dấu hiệu hồi phục. Đến 16 giờ, bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn có dấu hiệu hồi phục khá tốt.

Tuy nhiên, các bác sĩ chưa xác định được khả năng ngộ độc hay chất độc là gì. Do đó, khoa Bệnh Nhiệt đới đã tiến hành hội chẩn với khoa Tim mạch, Nội tiêu hóa, Nội thần kinh, Thận nhân tạo, Hồi sức tích cực, Sinh hoá, Vi sinh.

“Dựa trên bằng chứng lâm sàng, cận lâm sàng, các chuyên gia bước đầu thống nhất đây là bệnh cảnh nghi ngờ ngộ độc cấp dẫn đến tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp, hôn mê. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi điều trị và đánh giá tình trạng”, TS. Lê Quốc Hùng thông tin.

Bên cạnh đó, phòng xét nghiệm của cơ quan pháp y, Trung tâm xét nghiệm sinh học sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy để xác định độc chất trong vụ việc này.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Sở Y tế phối hợp với cơ quan quản lý sản phẩm này ở địa phương tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa nghi ngờ; kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc (nếu phát hiện) và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.