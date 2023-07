Bên trong cuộc sống xa hoa của Thái tử Dubai

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed.

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed, thường được gọi thân mật là Fazza, có thể không phải là thành viên hoàng gia giàu có nhất, nhưng cuộc sống nhiều màu sắc của anh luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Với khối tài sản ròng ước tính 400 triệu USD, người đàn ông sinh năm 1982 có điều kiện phát huy tối đa tài năng ở nhiều vai trò từ chính trị gia, nhà thơ đến chuyên gia cưỡi ngựa.

Khởi đầu may mắn

Fazza sinh ra trong gia đình quyền quý và giàu có bậc nhất thế giới.

Fazza là con trai thứ hai của Vua Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Giống như anh trai Sheikh Rashid bin Mohammed Al Maktoum, con đường học tập của Fazza bắt đầu tại Trường nam sinh Rashid danh tiếng của Dubai. Ngôi trường này do người cai trị đầu tiên của tiểu vương quốc thành lập vào năm 1986.

Sau đó, Fazza đến Anh theo học Học viện quân sự hoàng gia Anh Sandhurst – ngôi trường hàng đầu dành cho các sĩ quan quân đội Anh được nhiều thành viên hoàng gia Trung Đông ưa chuộng. Anh cũng là cựu sinh viên của Học viện Kinh tế và Chính trị London.

Năm 2008, Fazza trở thành Thái tử Dubai sau khi anh trai bị tước bỏ danh hiệu. Theo SCMP, Sheikh Rashid đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì một cơn đau tim vào năm 2015.

Nổi tiếng trên Instagram

Chỉ riêng danh xưng Thái tử Dubai cũng đủ là lý do cho sự nổi tiếng của Fazza trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh còn hơn thế. Tài khoản Instagram của thái tử có hơn 15,8 triệu người theo dõi, nhiều hơn cả dân số của UAE (khoảng 10 triệu người theo thống kê năm 2022).

Thông qua trang cá nhân, Fazza khiến cư dân mạng thế giới choáng ngợp trước những cuộc phiêu lưu đáng mơ ước và cuộc sống xa xỉ bậc nhất. Anh cũng dùng Instagram để chia sẻ các sở thích cá nhân như động vật, thơ ca, thể thao và nhiếp ảnh. Mỗi bài đăng của Fazza thu hút hàng trăm nghìn lượt Thích và xem.

Thái tử Dubai đăng ảnh chụp cùng Ronaldo trên Instagram.

Là một nhà thơ

Giống cha mình, Sheikh Hamdan có tài và đam mê thơ ca. Thái tử Dubai sử dụng phong cách Nabati cổ của Ả Rập để làm thơ. Anh lấy bút danh “Fazza”, nghĩa là người giúp đỡ trong tiếng Ả Rập.

Thành viên hoàng gia UAE đã phát hành tuyển tập 18 bài thơ song ngữ có tên For the Love of Horses vào năm 2019 để chia sẻ về sở thích cưỡi ngựa của anh.

Sheikh Hamdan chia sẻ bản sắc và cá tính thơ ca là bộc lộ cái tôi khiêm tốn, cố gắng thắp lại niềm vui trong lòng mọi người, xoa dịu nỗi đau khổ của họ theo cách đơn giản của riêng anh. “Tôi diễn đạt hy vọng và khao khát của họ”, anh nói.

Sống trong dinh thự 2 tỷ USD

Fazza sống cùng gia đình trong dinh thự 14 ha trị giá 2 tỷ USD.

Được xây dựng vào năm 1963, Cung điện Zabeel là nơi ở chính thức của người cai trị Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, và gia đình ông.

Ngôi nhà có tổng diện tích 14 ha, được đánh giá là kỳ công ấn tượng về thiết kế và kiến trúc, giá trị ước tính khoảng 2 tỷ USD. Nó phô trương tất cả thứ xa xỉ nhất trên đời.

Thái tử nổi tiếng yêu động vật. Do đó, nơi anh sống có cả vườn thú tư nhân chứa đầy vật nuôi kỳ lạ như hổ, sư tử, khỉ đột và khỉ. Khu vườn từng được giới thiệu trong vlog của một YouTuber Dubai.

Cung điện Zabeel cũng bao gồm bộ sưu tập xe hơi sang trọng. Theo Car Blog India, thái tử sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ như Ferrari 458, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Dawn, Rolls-Royce Cullinan...

Đám cưới chung

Năm 2019, Sheikh Hamdan tổ chức hôn lễ với Sheikha Shaikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum. Đáng nói hơn, cô dâu, chú rể trong sự kiện không chỉ có một mà gấp 3. Hai em trai của Fazza là Sheikh Maktoum và Sheikh Ahmed cũng thành hôn cùng ngày.

Đám cưới chung được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai. Nó được ca ngợi là tuyệt phẩm như trong mơ. Nó không chỉ đặc biệt nhờ quy mô, độ xa xỉ, mà đây còn là buổi giới thiệu văn hóa và truyền thống của Dubai. Tiệc chiêu đãi cũng gây tiếng vang bởi màn trình diễn âm nhạc và các tiết mục giải trí đẳng cấp.

Kết hôn nhiều năm, Sheikh Hamdan chưa từng công khai vợ. Anh nhiều lần đăng ảnh cặp song sinh "long phượng" mà họ chào đón vào tháng 5/2021 nhưng đều cố tình giấu mặt.

Cặp song sinh của Sheikh Hamdan và vợ.

Sở hữu bộ sưu tập siêu du thuyền

Gia đình Maktoum sở hữu nhiều du thuyền. Tuy nhiên, bộ sưu tập cá nhân của thái tử mới thực sự ấn tượng, phản ánh tình yêu anh đối với biển cả.

Sheikh Hamdan được cho là có cả một đội siêu du thuyền, có thể kể đến du thuyền Dubai mang tính biểu tượng trị giá 400 triệu USD, Quattroelle trị giá 200 triệu USD, Moonlight II trị giá 80 triệu USD và Majesty trị giá 30 triệu USD. Đáng nói hơn, chúng chưa phải là tất cả bộ sưu tập.

Tình yêu lớn với động vật

Ngoài sở thú cá nhân trong dinh thự 2 tỷ USD, vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp (từng vô địch tại Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới) còn sở hữu hơn 200 con ngựa và 16 con lạc đà, được mua từ cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà vào năm 2008.

Theo The National , Fazza cũng là chủ nhân của đàn chim ưng. Người ta tin rằng những con vật được thái tử nuôi không chỉ dừng lại ở đó, mà còn nhiều hơn động vật có vú và chim quý hiếm. Tất cả chúng được chăm sóc bởi những nhân viên chuyên nghiệp và tận tình, đảm bảo thú cưng của thái tử được ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ưa cảm giác mạnh

Fazza không thể có tất cả trên đời nhưng anh chắc chắn là người không bao giờ ngại trải nghiệm, từ câu cá, đạp xe, trượt tuyết, trượt cáp, cưỡi ngựa, lặn biển sâu đến nhảy dù.

Năm 2013, Fazza gây chú ý khi leo lên tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Anh chụp bức ảnh đứng trên đỉnh ngọn tháp trong khi vẫy lá cờ UAE.

Thái tử Dubai thích các môn thể thao cảm giác mạnh như nhảy dù.