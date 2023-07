Phụ nữ trẻ thay đổi sở thích khiến một ngành công nghiệp đối mặt với nguy cơ lớn

Theo một cuộc khảo sát từ Circana - theo dõi biên lai bán lẻ trực tuyến tại cửa hàng cho khoảng 150.000 người tiêu dùng - chỉ 39% phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi mang túi xách cho các hoạt động khác ngoài đi làm hoặc đi học. Đây là con số khá khiêm tốn so với 60% phụ nữ trên 35 tuổi luôn mang theo túi xách khắp mọi nơi.

Theo cáo báo, kể từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023, phụ nữ trẻ mua túi xách ít hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh số bán túi xách cho phụ nữ lớn tuổi tăng 7% trong cùng khoảng thời gian.

Phụ nữ trẻ có xu hướng sử dụng balo, túi đeo hông thay cho các loại túi xách xa xỉ.

Pamela Danziger, tác giả cuốn sách "Meet the HENRYS: The Millennials That Matter Most for Luxury Brands" (tạm dịch: Thu nhập cao nhưng không giàu: Thế hệ cuối 8x, đầu 9x là vấn đề quan trọng nhất đối với các thương hiệu xa xỉ), cho biết: "Đó là một khoảng cách lớn có ý nghĩa lâu dài và sâu sắc đối với các thương hiệu xa xỉ như LV hoặc Coach, những thương hiệu có phần lớn doanh thu và lợi nhuận đến từ mảng sản xuất túi xách".

Trong khi đó, doanh số bán túi đeo hông, túi đeo thắt lưng và túi đeo ngực tăng 56% ở phụ nữ trẻ, riêng doanh số bán balo hàng ngày tăng 7%. Beth Goldstein, nhà phân tích giày dép và phụ kiện của Circana, cho biết những phụ nữ trẻ tuổi đang tìm kiếm sản phẩm vừa có chức năng tốt, vừa thời trang cũng hướng đến việc mua những chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn thay vì túi xách xa xỉ như trước đây.

Người lớn tuổi vẫn dùng túi xách theo thói quen

"Chúng tôi không cần mang theo nhiều đồ vì không đến văn phòng hàng ngày, bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể dùng điện thoại để thanh toán mà không cần mang theo ví tiền", Goldstein cho biết thêm.

Theo tác giả Danziger, xu hướng không dùng túi xách ở phụ nữ trẻ tuổi được thúc đẩy bởi nhu cầu muốn "rảnh tay", trong khi những người phụ nữ lớn tuổi vẫn mang theo túi xách vì thói quen đã hình thành từ trước đó.

Tuy nhiên, không ít phụ nữ lớn tuổi cũng đang dần phá bỏ thói quen đó và vươn lên đón đầu xu hướng, trong đó có Martha Stewart - người được mệnh danh là "Nữ hoàng kinh doanh kiểu mẫu" ở Mỹ.

Nữ doanh nhân 81 tuổi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue gần đây: "Túi xách là gì? Tôi có một chiếc ốp lưng điện thoại của Bandolier, đó là ví tiền của tôi".

Ngay cả "Nữ hoàng kinh doanh" 81 tuổi cũng dùng ốp lưng điện thoại có tích hợp ví tiền thay cho túi xách

Nhìn chung, mặc dù có xu hướng ít sử dụng hơn, song những phụ nữ trẻ không hoàn toàn "xa lánh" túi xách. Dù ở thời đại nào đi nữa, "những chiếc túi xách hàng hiệu sặc sỡ vẫn là cách ưa thích của phụ nữ để thể hiện địa vị sang trọng của họ", Danziger cho hay.