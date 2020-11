Bella đăng story làm dấy lên nghi vấn chia tay Karik ngay sau chung kết Rap Việt, phía đàng trai đã có phản ứng luôn!

Vào ngày 31/10, mạng xã hội xôn xao khi netizen soi được Bella đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung lẫn unfollow Karik trên Instagram. Phía đàng trai cũng có động thái tương tự khi không theo dõi Bella nữa. Vì hành động này, nhiều người đồn đoán rằng Karik và Bella đã đường ai nấy đi.

Cho đến ngày 15/11, khi chung kết Rap Việt kết thúc chưa được bao lâu, Bella tiếp tục khiến netizen hoang mang khi đăng tải story hình ảnh chụp cùng Karik kèm dòng chữ: "Thank you for everything.We will happy". (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả. Em và anh rồi sẽ hạnh phúc). Động thái này này lập tức trở thành đề tài bàn tán khắp các trang MXH. Trong đó, nhiều ý kiến liên tục khẳng định Bella và Karik đã chính thức "toang".

Để làm rõ thực hư, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với đại diện của Karik. Tuy nhiên, mặc những xôn xao bàn tán, phía nam rapper khẳng định không có phản hồi gì về nghi vấn này.

Hình ảnh khiến netizen cho rằng Karik và Bella đã chính thức chia tay

Trước đó, Karik đã bỏ theo dõi Bella - người con gái duy nhất anh từng nhấn nút follow trên Instagram cá nhân

Trong khi đó, Bella cũng có hành động tương tự

Hiện fan đang mong cặp đôi nói rõ thực hư

Ảnh: Instagram nhân vật