Bé Winnie nhà Đông Nhi nói tiếng Anh như MC chuyên nghiệp ở tuổi lên 6, biểu cảm đáng yêu mới là điều gây chú ý

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, bé Winnie (tên thật Ông Yên Nhi), con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, còn ngày càng thể hiện sự dạn dĩ trước ống kính. Trong video có tên Halloween Day - Unboxing 7 Cute Squishies, cô bé thử sức với vai trò người dẫn chương trình nhí, giới thiệu màn khui quà Halloween bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, điều khiến Winnie thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở khả năng sử dụng ngoại ngữ mà còn ở sự hồn nhiên của một em bé vừa bước sang tuổi thứ 6.

Nguồn: Winnie Hannie

Winnie thử sức làm MC nhí trong video khui quà Halloween

Thay vì một video vui chơi thông thường, Winnie lựa chọn chủ đề khui hộp đồ chơi nhân dịp Halloween. Nhân vật chính là 7 món đồ chơi squishy, loại đồ chơi mềm có thể bóp và đàn hồi, được nhiều trẻ nhỏ yêu thích.

Với chủ đề gần gũi, nhiều màu sắc, video mang đến cơ hội để Winnie vừa khám phá những món quà thú vị, vừa thực hành kỹ năng giới thiệu trước máy quay bằng tiếng Anh.

Điểm đáng yêu nằm ở việc cô bé không cần một sân khấu lớn hay những đạo cụ cầu kỳ. Chỉ với những món đồ chơi nhỏ, Winnie đã có một hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thể hiện sự tự tin và niềm yêu thích khám phá.

Ở tuổi lên 6, việc một em bé hào hứng sử dụng tiếng Anh để giới thiệu sở thích cũng là chi tiết dễ khiến các bậc phụ huynh quan tâm. Bởi ngoài vốn từ vựng, trẻ còn cần sự mạnh dạn để diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc trước người khác.

Bé Winnie khui quà Halloween. Nguồn: Winnie Hannie

Không chỉ đáng yêu, con gái Đông Nhi còn ngày càng tự tin

Sinh ngày 26/10/2020, Winnie vừa đón sinh nhật 6 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã được công chúng biết đến qua những hình ảnh đời thường mà Đông Nhi và Ông Cao Thắng chia sẻ. Nếu trước đây Winnie thường gây chú ý bằng những biểu cảm ngộ nghĩnh, thì khi lớn hơn, cô bé bắt đầu có thêm nhiều hoạt động thể hiện cá tính và sở thích riêng.

Việc thực hiện video giới thiệu đồ chơi bằng tiếng Anh cho thấy một khía cạnh thú vị trong hành trình trưởng thành của Winnie. Từ một em bé quen thuộc qua những bức ảnh gia đình, con gái Đông Nhi giờ đây đã có thể thử sức với những hoạt động đòi hỏi khả năng diễn đạt và sự chủ động.

Nguồn: Winnie Hannie

Tất nhiên, khả năng ngoại ngữ của trẻ không nên chỉ được đánh giá qua một video ngắn. Điều đáng ghi nhận hơn cả là sự hào hứng khi sử dụng ngôn ngữ để chia sẻ những điều mình yêu thích.

Với những gia đình có con nhỏ, hoạt động khui quà, giới thiệu đồ chơi hoặc kể lại một câu chuyện quen thuộc cũng có thể trở thành cách để trẻ luyện nói tiếng Anh tự nhiên hơn. Khi được nói về thứ mình thích, trẻ thường dễ tìm thấy động lực giao tiếp và bớt áp lực phải diễn đạt hoàn hảo.

Nguồn: Winnie Hannie

Một hoạt động nhỏ nhưng cho thấy cách trẻ phát triển sự tự tin

Trong những năm gần đây, Winnie không còn là gương mặt xa lạ với khán giả yêu mến gia đình Đông Nhi. Cô bé từng có những khoảnh khắc tham gia hoạt động âm nhạc cùng mẹ và thường được chú ý bởi sự lanh lợi, đáng yêu. Video Halloween lần này tiếp tục mang đến một hình ảnh khác của Winnie: một cô bé đang lớn, có những sở thích riêng và sẵn sàng thể hiện bản thân.

Đáng nói, những hoạt động như giới thiệu đồ chơi bằng tiếng Anh không nhất thiết phải hướng tới việc tạo ra một "thần đồng ngoại ngữ". Giá trị của chúng nằm ở chỗ trẻ có thêm môi trường thực hành giao tiếp, biết cách diễn đạt suy nghĩ và dần trở nên tự tin.

Ở tuổi lên 6, Winnie vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, khám phá thế giới. Những video vui chơi như thế này vì vậy vừa lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ, vừa cho thấy những thay đổi đáng yêu của cô bé qua từng năm.